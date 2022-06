Amalia Granata filosa: L-Gante es "un emergente de una sociedad en decadencia"

lunes, 27 de junio de 2022 12:53

Nuevamente la figura de L-Gante generó polémica con relación a su música y su rol en la cultura popular. Quien ahora generó revuelo con sus dichos fue Amalia Granata quien tuvo expresiones contundentes. Fue después de que el cantante de Cumbia 420 fue reconocido por la empresa de venta de pinturas Deco Color SRL, por “el esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura”.

La diputada provincial por Santa Fe se refirió al cantante en el programa Polino Auténtico, de Radio Mitre, donde dijo que le queda "grande" la palabra artista.

"Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra artista", apuntó Granata.

Luego subrayó que no creé “que estos chicos sean artistas”, sino que son “emergentes de una sociedad en decadencia”.

Por su parte, Mariana Brey le bajó un cambio a la discusión y defendió al cantante al decir que el arte es “subjetivo”.

Hace poco, L-Gante se refirió a los reconocimientos y premios que recibe y reconoció que no los esperaba: "no me lo había imaginado, recibimos todos estos premios que significan logros y que tenés que ir por más".

“Estoy de acá para allá, estamos en un momento que, creo yo, sería el más serio, aunque la pasamos muy bien. Ahora se viene un paso grande, donde ya bastante hemos logrado. Todo está hecho solo a pulmón, lanzar música porque me gusta y nada más que por eso", expresó.