Soñar Contigo: ¿un actor se quedó dormido en pleno rodaje?

domingo, 26 de junio de 2022 00:00

Es sin dudas una de las 3 novelas turcas con más éxito en la Argentina. Soñar Contigo, es una de las más vistas por la pantalla de Telefe detrás de Züleyha y Fugitiva. Su trama, de comedia romántica, la ubica con buenas mediciones de audiencia pero ese mérito también se debe por la "química" que se generó entre los actores durante el rodaje allá por el año 2019 y que se transmitió con la actuación.

La historia gira entorno a Can Divit y Sanem Aydin, dos jóvenes que se enamoraron en pleno trabajo dentro de la agencia Fikri Harika y que pese a las mentiras siempre terminaron apostando al amor. Actualmente la trama transita el proceso de negación de sus sentimientos pero con la atracción a pleno entre ambos.

Can Divit fue interpretado por el actor Can Yaman mientras que Sanem Aydin fue actuada por la actriz Demet Özdemir. "El éxito de 'Erkenci Kus' se debe a la energía o mejor dicho a esas 'chispas'. ¿Cómo puedo describirlo? Lo llamamos escenas donde salen chispas entre los dos actores", aseguró Can en un video promocional del final donde además habló de "la química entre los actores y actrices".

Entorno a ellos hubo precisamente un gran elenco que se caracterizó también por la excelente relación y por darle sus improntas a los personajes. Algunos de ellos fueron Anil Celik, que interpretó a Cengiz, Sibel Sisman que se puso en la piel de Güliz y Ceren Tasçi como Ayhan. Los tres se hicieron muy amigos durante los rodajes y un video de lo que pasó en una pausa de las grabaciones se hizo viral.

Es que trascendió las imágenes donde se ve a uno de ellos tres durmiendo y siendo "escrachado". Se trata de Anil Çelik, Cengiz CeyCey en la ficción. En el video que se viralizó se lo ve durmiendo en el césped y sus dos compañeras Sibel y Ceren filmando con el celular el momento. Allí, Ceren dice que hablen despacio porque se durmió su compañero.

Luego su compañera, Sibel acompaña la "travesura" con una sonrisa y ese susurro hizo que él abriera los ojos, demostrando que tan dormido no estaba.

Mirá el video