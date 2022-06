Mery del Cerro le paró el carro a Susana Roccasalvo al hablar de Meme Bouquet

domingo, 26 de junio de 2022 00:00

Mery del Cerro se molestó con una pregunta de la conductora de Implacables sobre la injerencia de su marido en sus proyectos laborales. La joven participó en distintos programas y en los últimos años logró el reconocimiento de gran parte del público.

Todo comenzó cuando le consultaron a la modelo sobre sus futuros proyectos, Susana Roccasalvo, conductora de Implacables, en broma le dice: “¡Pobre, ya no tiene más tiempo! Claro, el marido no la deja. Tu marido no te va a dejar ya con teatro y todo. ¿Cómo harías, no?”.

El filoso comentario despertó el enojo de Mery, la joven indicó que “¿Cómo? ¡Mi marido me deja hacer lo que yo tenga ganas de hacer! Es así, después nos arreglamos, mi amor”.

“¡Además de lindo es bueno!”, le retrucó la conductora, intentando de dar vuelta el malentendido que provocó su comentario en la modelo.

“¡A mí nadie me dice…!”, sostuvo decir Mery del Cerro, antes de darse cuenta de que se estaba excediendo en su respuesta. “No, pero bueno, nos bancamos mutuamente. Pero la realidad es que sí, yo voy por mi pasión y lo que tengo ganas de hacer y sin descuidar ser madre, pero jamás en la vida me pasó que me diga que no haga algo. No”, cerró.