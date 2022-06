La China Suárez cada vez más enamorada de Rusherking

domingo, 26 de junio de 2022 19:57

Uno de los romances más recientes que se conoció fue el de la China Suárez y Rusherking, blanquearon su amor y se encuentran disfrutando de unas apasionadas vacaciones en el Caribe mexicano.

Desde sus días de descansos comparten a diario cada uno de los momentos en sus respectivas cuentas de redes sociales. Por su parte, el cantante subió una foto con cara seria y un salvavidas en su torso, en el el pie de la publicación escribió: “el chaleco porque no sé nadar”. La China no demoró en dejarle su comentario: "tranquilo. Yo te rescato”.

Además, subió a sus historias una nueva foto de la pareja, en la que se los veía abrazados bajo el sol. Y arrobó a su actual novia junto a tres emojies de corazones en llamas.

El mes pasado, el músico había hablado públicamente de los inicios de este noviazgo. “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en una fiesta, después hablamos y yo me fui a Madrid. Ahí la vi, después volví para Argentina y nos vimos acá también. Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso”, contó en PH Podemos Hablar.

“La pasamos excelente. Yo lo que le digo a mis papás es que no crean cualquier boludez que ven en la tele. Les cuento que para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”, cerró.