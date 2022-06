Züleyha, Tierra Amarga: se viene la noticia menos esperada

viernes, 24 de junio de 2022 00:00

Una información inesperada sacudirá a toda la familia Yaman en "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción turca de las tardes de Telefe que en Argentina se la conoce como "Züleyha". La ficción transita importantes giros que mantendrá a todos en una situación de constantes sorpresas.

En el capítulo de este jueves, Fikret tomó un té a solas con Betül y allí ella le preguntó qué lo llevó hasta Cukurova. "Buscaba venganza. Supuestamente vine a vengarme de Demir pero nos volvimos hermanos. Si me preguntan qué más quiero, diría que mi hermano regrese con vida", le confesó.

En el capítulo de este viernes, la historia de ambos dará un paso más. Es que Fikret le regalará una pluma con punta de oro para que la use al frente de la empresa de los Yaman, cuyo puesto le dejó Demir antes de desaparecer. Su madre no entenderá esta reacción y ella le responderá: "porque salvé a Keren Ali del incendio. Fue a buscarme y me dijo que siempre estará agradecido, que nunca podrá pagar lo que hice por su hijo".

Pero Betül irá más allá y le contará a su madre que frente a Fikret se mostró indefensa para conmoverlo. "Le dije que estaba asustada, que no podía hacer las cosas por mi misma, me hice la víctima. Me llevó y comimos juntos, me llevó a su lugar favorito, me dijo que no me preocupe que va a estar para mi", explicará.

Por otro lado esta mujer se reunirá con Abdülkadir Keskin, quien tiene como único objetivo destruir a Demir y sus bienes. Al encontrarse, Betül se presentará: "estudié en Francia, acabo de volver... Adnan Yaman era mi tío abuelo y estoy al frente de su empresa. Cuando llegué acá escuché algo por accidente, que quiere hacer una inversión en Cukurova".

Ante esto, el hombre le dirá que necesita "un terreno grande" para hacer "una inversión" pero nadie quiere venderle lotes. Sin embargo, Betül le ofrecerá ayudarlo en lo que él busca.

La noticia inesperada

Una noticia inesperada sacudirá a Züleyha. La dama de Cukurova aún tiene la duda sobre quién fue aquella persona que desde el anonimato le compró parte de las acciones de la empresa Yaman cuando ella cayó en crisis al enterarse que Demir la engañó con Ümit.

Al final de la Tercera Temporada, Züleyha quiso huir de Cukurova a Europa tras enterarse de la infidelidad. No soportó eso y tomó a sus hijos para escapar en un barco. Sin embargo, Demir supo sus intenciones y la buscó para pedirle perdón. Ella aceptó esas disculpas y apostó al amor pero bajo la duda de quién era la persona que le compró ese 25% de acciones que ella vendió a ciegas.

En el capítulo de este viernes, esa noticia la sorprenderá. Es que mientras permanece en la oficina conversando con Betül, Hakan ingresará y se presentará: "soy el dueño del 25% de la empresa". Sus palabras dejarán helada a Züleyha que no podrá creer que ese hombre que llegó al pueblo de manera misteriosa y se lo cruzó en 2 ocasiones, sea el hombre que a oscuras compró las acciones.