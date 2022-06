Fugitiva: quién es Nilüfer, el nuevo personaje que se suma a la ficción

jueves, 23 de junio de 2022 00:00

"Sen Anlat Karadeniz", la novela turca de las noches de Telefe que en Argentina se la conoce como "Fugitiva", comenzó esta semana con muchas sorpresas y nuevas caras. La historia transita un nuevo camino con nuevos giros y figuras que llaman la atención de los seguidores que miran atentos lo que se viene en la ficción del momento.

A las figuras de Hazan, Hanife y Genco, se sumará este viernes un personaje más. Se trata de Nilüfer, una mujer que será clave en la historia. Ella es la esposa del nuevo villano de la serie, Genco, y madre de Hazan, la bella joven que generará los celos de Nefes.

Nilüfer se caracteriza por ser una mujer precavida, sumisa y protectora de sus dos hijas, producto de su primer matrimonio. Sin embargo no deja de estar sometida a su actual esposo. Ella es víctima de la violencia de él pero siempre tratará de mantener una imagen distinta por la clase social a la que pertenece y la actividad empresarial que los rodea.

Si bien la mujer sabe la maldad de su marido, no conoce el lado "pervertido" que él oculta y la prisión psicológica que ejerce en sus hijas... aunque lo intuye.

¿Quién es la actriz que interpreta a Nilüfer?

Nilüfer está interpretada por Ayten Soykök. La actriz nació en Ankara el 2 de febrero de 1975 y tiene 47 años de edad. Se inició en la actuación en 1997 y trabajó en numerosos proyectos. Su primer serie televisiva fue "Baba Evi" y luego interpretó varias series más, entre estas "Tatli Hayat", "Tuba" "Siralar Dünyasi" y "Sir Kapisi". Las ficciones más conocidas en las que actuó fue "Sultán de mi corazón", "Techos de cristal" y "Smo".

Ayten Soykök está casada con el pintor Cemal Soykök.

Hazan, la hija de Nilüfer

Hazan es una bella mujer de campo que es amante de los caballos y que será quien hospede en su casa a Tahir tras sufrir un accidente. Su ingreso sumó incertidumbre pero también conflictos con Nefes, que es muy celosa.

Es que la joven es dulce, muy atractiva y guarda mucho dolor en su alma. Afronta un pasado complejo que la llevará a recurrir a la casa de su abuela Hanif para escapar de la perturbación que le provoca su hogar.

Hazan es interpretada por Gülper Özdemir. La actriz nació el 18 de noviembre de 1990 en Fráncfort. La hermosa joven completó su educación en la Universidad Estatal de Truman en los EE. UU., también se graduó de la Universidad de Ciencias Aplicadas de RheinMain en Alemania.

Gülper Özdemir, quien tuvo su primera experiencia actoral con la serie de TV Tell Me to Love, dará vida al personaje de Hazan en la serie. Mide 1,76 metros, pesa 57 kilos y es Escorpio.