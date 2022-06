Contundente frase de Fabián Cubero: "El resto, que haga la vida que quiera”

jueves, 23 de junio de 2022 00:00

La tirante relación entre el ex futbolista Fabián Cubero, y la madre de sus tres primeras hijas, Nicole Neumann, parece no encontrar la paz. En medio de una nueva vida que ambos iniciaron, el deportista aparentemente se refirió al conflicto con su ex.

“Nosotros estamos bien, en la casa. Hablamos lo mismo de siempre. Para cortar con todo, con Mica, el bebé, los proyectos, los laburos”, fue la respuesta que dio Cubero, cuando en diálogo con A la tarde le preguntaron por la relación de Mica y Nicole.

“¿Si siento que se firmó la paz para siempre? Qué se yo, no sé. Como te digo, estamos tranquilos”, agregó, resaltando la vida que intenta mantener con la última campeona de Masterchef Celebrity.

“Nosotros, en nuestra familia, estamos tranquilos. Nosotros estamos enfocados en nuestra vida. Después, el resto, que haga la vida que quiera”, cerró Fabián.

Mica Viciconte habló sobre la posibilidad de ser madre por segunda vez

Mica Viciconte y Fabián Cubero fueron padres hace un tiempo, y no dejan de mostrarlo en las redes sociales. Luca llegó para transformarles la vida. Fue tanta la emoción que le generó a la influencer ser madre, que habló sobre la posibilidad de darle un hermanito a Luca.

La joven se encuentra con nuevos proyectos en el ámbito laboral y actualmente acompaña las mañanas de Telefe junto a Ariel Rodríguez Palacios. Mientras disfruta de sus primeros días de maternidad, la ex Combate se refirió a la posibilidad de agrandar la familia.

“Yo siempre dije que no quiero uno solo, porque quiero como la parejita, pero acá hay un tema importante. Yo cuando hablé con Fabi, cuando lo conocí, había dicho de uno” comenzó diciendo Mica.

“Pero la gente cambia de opinión y me encantaría uno más, no te voy a mentir. Ahora a disfrutar esta etapa y en unos años se verá. Son cosas que se van a ir hablando y fluyendo" destacó.