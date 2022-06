Se conoció el verdadero motivo por el que Chanchi Estévez dejó "El Hotel de los Famosos"

miércoles, 22 de junio de 2022 15:33

Su salida de El Hotel de los Famosos generó conmoción dentro y fuera del certamen. Muchos lo veían como un estratega y jugador pero se fue renunciando al certamen. Chanchi Estévez dejó el reality de El Trece y con esto se barajaron numerosas hipótesis de por qué lo hizo.

Sin embargo, hoy se conoció el verdadero motivo. El exfutbolista estuvo este miércoles en Socios del espectáculo donde confesó el motivo por el que renunció. En el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, indicó que ahora busca obtener el perdón de su expareja, Sabrina Carballo.

“Todo lo que estuvieron hablando y siguen hablando, les pido un poquito de mesura”, comenzó pidiendo el Chanchi haciendo alusión a las agresiones que vienen recibiendo por la forma de trato que tuvo con Locho Loccisano.

“Me parece que siguen insistiendo. Esto de… Majo (Martino) ella está en la tele, es comunicadora, tendría que bajar las aguas, se habla mucho en las redes”, agregó el ex participante a lo que luego confesó qué es lo que más le molestó: "Se agarra de muchas cosas que, la verdad, no pasaron. Porque una cosa es que vos te agarres con lo que le pasan al televidente, de lo que pasa al aire. Y otra cosa es las 24 horas, que nosotros convivimos. Pasaron un montón de cosas, de Martín (Salwe), Walter (Queijeiro)… yo no tengo problema con ninguno, porque lo tomé como un juego”.

Luego consideró que ellos no "mienten" sino que "hablan sobre un programa que está editado”. “¿Vos fuiste un villano o fuiste el héroe de El Hotel de los Famosos?”, le preguntó Rodrigo Lussich a lo que el Chanchi Estévez aclaró: “No, villano (risas). Me encanta. Se fue dando, un poco cuando estaba Rodri (Noya), y cayó más o menos con el problema con Sabrina. Pero era otro contexto del reality, eran los primeros días, entonces ella se lo toma muy personal. Pero yo le dije ‘fue una situación’. Y, con la salida de ella, yo dije ‘acá es como que yo tengo que comprar el perdón de ella’”.