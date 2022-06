Hercai: avance del capítulo del miércoles

miércoles, 22 de junio de 2022 00:00

Desesperación, miedo y dolor se trenzan por estos días en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela transita momentos en los que Yaren no puede vivir con su remordimiento, Reyyan se fortalece para defender a su familia y Azize busca el perdón.

En el capítulo de este martes, Yaren le confesó a Füsun que mató a su hijo Harun sin querer. Ante esto, la mujer reaccionó con una fuerte advertencia. "Niña contrólate. Deja de apuntarme como loca con esas palabras absurdas. Enviudaste, estas sufriendo demasiado pero mirame, ¿puedes sufrir tanto como yo puedo sufrir?", lanzó la mujer Aslanbey.

Luego apuntó: "mi corazón está ardiendo como el carbón pero no he derramado ni una sola la´grima para que mis enemigos no se alegre. Haz como yo lo hago. Ésa es la actitud que espero de mi nuera".

En el capítulo de este miércoles, Dilsah se enfrentará a Azize con un cuchillo en sus manos y con el fin de cobrar venganza por el daño que le hizo en su juventud. La decisión la tomará porque no soporta que ella se junte con su hija y que ésta la quiera tanto como su tía. Pero además porque Azize está dispuesta a contarle quién es su verdadera madre.

"Es mi hija, ¿lo entiendes?", le advertirá Dilsah a lo que la mujer Aslanbey le aclarará: "lamento tanto lastimarte. Tengo que decirle la verdad. Tengo muchos pecados, he lastimado muchas vidas, he sido maldecida y necesito que todo termine. Por eso tengo que decir la verdad".

Frente a esto, Dilsah le subrayará:" no puedes quitármela, no puedes hacer eso". Luego buscará enfrentarla pese a sus palabras y el pedido de perdón.

Por otro lado, Miran enfrentará a Cihan culpándolo de todo el daño que está sufriendo su familia y como parte de la venganza de Füsun. Sin embargo el padre de Yaren le aclarará: "hay millones de cosas realizándose en tu espalda pero prefieres estar acá cuestionándome. Por culpa de tu esposa, averigua qué es lo que te está ocultando".