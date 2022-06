El llanto de María Eugenia Ritó: "me cuida desde el cielo"

miércoles, 22 de junio de 2022 18:20

Este miércoles apareció frente a las cámaras María Eugenia Ritó y habló de tu presente y su futuro laboral. En este sentido, se emocionó hasta las lágrimas por una persona que ya no está en su vida.

Se trata de su madre, sobre quien se refirió: "Mi mamá me cuida desde el Cielo… Ay, me voy a emocionar (...) Perdón que me emocione. Mi hermana está siempre conmigo, mi cuñado y tengo una persona que me cayó del cielo que es una amiga. Vivimos juntas y es el motor de todos los días. ¡Te amo, amiga!”, destacó en diálogo con Intrusos.

Sobre su presente, aseguró que actualmente busca "estar todo el tiempo con gente sana, con buena vibra y que te tira para adelante". Y agregó: "Todos los días trato de estar, aunque no esté en la tele con mi gente, en Instagram y demostrar que quiero estar y que estoy sana. Y agradecerle al público y a los medios”.

En ese mismo escenario, habló de cómo trabaja para su futuro laboral y los proyectos que ya le propusieron para el próximo verano de 2023.

“Tengo ganas de volver. Me estoy preparando. Viste esa cosa de la mujer de que me quiero ver más delgada. Es también difícil dejar de comer y más en invierno”, dijo.

“En el verano tuve una propuesta para hacer Sex Virtual y yo dije ‘no voy a llegar’ porque uno tiene que estar impecable. Vamos a ver qué pasa este año. Lo quisiera hacer presencial, como lo hice toda la vida”, finalizó.