"Decí la verdad": Locho Loccisano se cansó y encaró a Emily Lucius en "El Hotel de los Famosos"

miércoles, 22 de junio de 2022 00:00

Locho Loccisano se enojó y no dudó en enfrentar a Emily Lucius en "El Hotel de los Famosos", después de que “La Familia” le jugara una broma mientras dormía en uno de los sillones.

En las grabaciones de las cámaras de las instalaciones se puede ver el momento en el que el notero está durmiendo plácidamente en un sillón, cuando de pronto Chanchi Estévez, Martín Salwe y dos participantes más tomaron varias bandejas de metal de la cocina para después lanzarlos al piso y que éste se despertara.

Luego, se ve el momento en el que Martín Salwe aparece de nuevo en la sala con un spray de serpentinas que arrojó encima a Locho. De repente apareció en el lugar Emily Lucius, diciendo: “¿Qué pasó? ¿qué hacen estas cosas en el piso? ¿Serán los espíritus?”.

Sin pensarlo, Loccisano no tardó en responderle: “Sé que fuiste vos. Lo de los metales sé que fuiste vos, decí la verdad”. Ella respondió: “Raro. Mirá, no te puedo creer. En esta no fui ninguna. Yo estaba regando, boludo, te pregunté porque te vi ahí tirado”.

Finalmente, Martín Salwe dijo en el back: “si revisamos el tiempo de Emily en el Hotel, hizo más bromas que cualquiera”.

Fuente: El Trece