Al borde de la censura: Dani La Chepi sorprendió desde la cama de un hospital

miércoles, 22 de junio de 2022 18:45

En las últimas horas, Dani La Chepi pasó por el quirófano debido a una microcalcificaciones que se detectaron en una mama y por lo que debió ser operada, y tras superar ese momento, compartió fotos en sus redes sociales que sorprendieron a todos.

Se trata de una sesión desde la cama y los pasillos del sanatorio donde fue operada, donde se fotografió sólo con la bata y nada más. "Me preguntan cómo estoy? Dando batalla con humor siempre. Lo nuevo de #hospifans ¿Cuál eligen de la 1 a la 5? Yo siento que en todas estoy muy buena #arhe", escribió la humorista en su perfil de Instagram.

La primera imagen que compartió aparece de perfil, tomando entre sus manos el sostén del suero y posando a la cámara.

“No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, a quirófano”, explicó la actriz sobre su procedimiento.

Y agregó: "Me van a abrir el pezón, me sacarán una muestra, todo no porque sino me deja sin lola, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar”.

En tono reflexivo, finalizó: “Es una serie de Netflix mi vida, pero bueno, lo que cuesta más vale doble. Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas”.