Topa contó sobre su miedo a perder el trabajo porque su hija tiene dos papás

martes, 21 de junio de 2022 14:37

Diego Topa reveló que no quería decir que su hija tenía dos padres porque tenía miedo de perder el trabajo. El intérprete es la cara de Disney desde hace muchos años y es de público conocimiento que la empresa no es del todo abierta con el colectivo LGBTIQ+, ya que ha censurado algunas producciones que incluían la homosexualidad.

Bajo este contexto, el animador expresó -en entrevista para Agarrate Catalina- que no quería decir que había formado familia con un hombre… hasta ahora: “Lo pude contar, trato de cuidar lo que más puedo. Si hay algo que tiene este medio es que me cuidan, porque mi vida privada la cuido, y esta manera es parte de mi vida y somos felices. Es una familia chiquita, pero hermosa”.

“No es que no me atrevía. Uno viene con cosas de generaciones que no contás, que tenés miedo de perder el trabajo, trabajás en Disney… ¿Cómo decirlo? Las cosas cambiaron tanto que es un orgullo poder sostener esto y que Mitai sea feliz con dos papás”, agregó.

También contó sobre la posibilidad de que se agrande la familia. Al respecto, mencionó que “no pienso en otro hijo, la pandemia fue un parate grande en el trabajo y empiezo a armarme de nuevo. Y es un momento distinto, armando lo que tiene que ver con tele; es volver a empezar con muchas cosas y disfrutando de Mitai”.

El actor compartió hace unos días un posteo sobre el día del padre y le dedicó unas emotivas palabras a su primogénita. “Nada más lindo que compartir el Día del Padre con vos, Mitai. Gracias por enseñarme día a día a ser mejor papá y persona. Es increíble lo que uno aprende y sobre todo recuerda, y en el recuerdo aparecen miles de imágenes de lo que uno vivió con su papá”, comenzó en el escrito.

“Gracias a mi papá por darme las alas y herramientas para volar. Ser libre y feliz. Es hermoso tenerte cerquita y que disfrutes a tu nieta. Feliz día para todos los papás del mundo”, concluyó en la publicación que lo muestra junto a su hija de dos años y medio en brazos.