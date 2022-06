¿Malas energías?: hacen una "limpieza" en el "Hotel de los Famosos"

martes, 21 de junio de 2022 00:00

De que las hay, las hay, dicen. Y "El Hotel de los Famosos" parece que no es la excepción. Por eso, participantes habrían pedido algo especial en vistas de la "mala energía" que habría en la casa.

Y es que a la tensión entre "las familias", se suma que el reality de ElTrece atraviesa etapas claves de cara a la final, prevista para fines de julio. De acuerdo a @adrianabravista, apostaron a una noche esotérica: "Entran 2 mujeres que saben manejar energías y entidades. Los participantes creen que hay energías negativas. Limpian la casa con vinagre y sal. El Turco que entró con Silvina se disfraza de fantasma y los asusta", aseguró.

#ElHotelDeLosFamosos #Primicia de @adrianabravist6 La noche esotérica.Entran 2 mujeres que saben manejar energías y entidades.Los participantes creen que hay energías negativas.Limpian la casa con vinagre y sal.El Turco que entró con Silvina se disfraza de fantasma y los asusta. pic.twitter.com/SWQYECTMLo — @adrianabravista (@adrianabravist6) June 20, 2022

Lissa es una de las participantes que "tiene malos sueños y presentimientos" , relacionado a lo que podría pasar en la familia. Por eso, Chino Leunis ingresa con las espiritistas y hasta tiene su propia experiencia sobrenatural. ¡Miedo!

#ElHotelDeLosFamosos #Primicia de @adrianabravist6 El Chino entró con las espiritistas y dice que vio un fantasma.El Chino y las espiritistas comen fideos con los participantes. pic.twitter.com/kryzY3Akd6 — @adrianabravista (@adrianabravist6) June 20, 2022

La traición

Traición, juegos y venganzas se cruzan por estos días en el Hotel de los Famosos (El Trece). Es que el reality comienza su tramo final y con éste todos quieren ganar y ponen sobre la mesa la mayor cantidad de cartas. Este domingo, en El Debate, se conoció la charla que tuvieron Chanchi Estévez y Sabrina Carballo.

El programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, mostró cómo ella descubrió la traición de él para sacarla del medio. Fue en el momento que armaron una ronda junto al fogón, tras finalizar una nueva votación cara a cara que dejó a la actriz como una de las nominadas.

“¿Qué crees que demostraste cuando todos el mundo piensa que vos me mandaste a la H?”, comenzó lanzando Sabrina a lo que él respondió: “Lo que puede pensar la gente de la edición de un programa queda a tela de juicio. No hice nada para que vos vayas”.

"Cuando termine todo esto veremos qué hacemos”, expresó ella notoriamente decepcionada de él y agregó: “Te pregunté veinte veces y vos dijiste que no. Por eso cuando termine este programa lo voy a ver con mis propios ojos. Hasta que yo no lo vea no lo voy a creer. Y está claro que si pasa eso, vos y yo no tenemos nada que ver, además de que me romperías el corazón en cien mil pedazos”.

“Vos lo hiciste una vez, en la vida real, así que...”, contestó él con tono de venganza por lo que les pasó a ambos en el pasado. Vale destacar que fueron pareja 4 años, a tal punto que ella lo acompañó siempre por varios países del mundo en su carrera futbolística. Sin embargo un día ella decidió cortar la relación.

En El Hotel, la relación volvió pero con toques de juegos estratégicos para alimentar el certamen, especialmente de él. En este contexto, celebraron una boda en el programa que dio mucho que hablar.