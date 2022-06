El Hotel de los Famosos: un detalle confirmó la relación entre Locho Loccisano y Majo Martino

martes, 21 de junio de 2022 13:35

Después de que se conocieran rumores de romance entre Locho Loccisano y Majo Martino, en el Hotel de los Famosos (El trece), el panelista del mundo de los chimentos, Pampito, descubrió un detalle que confirmaría la relación entre ambos.

En las últimas horas, Majo mantuvo un Live en Instagram con Walter en el que aseguró que no estaba en su casa. Y aunque no reveló dónde se encuentra actualmente, un detalle decorativo en la vivienda habría puesto en evidencia que estaría junto a Locho.

"Me siento Juariu pero Majo está en la casa de Locho, ¿vieron El Hotel de los Famosos juntos?", preguntó Pampito junto a las fotos que ambos compartieron a través de sus stories de Instagram.

Si bien hasta el momento ninguno de los dos se mostraron juntos, en el mismo espacio, la ilustración del león en la pared del departamento de Locho, los habría dejado en evidencia.

Entrevistada por Mañanísima, Martino habló a fondo de su relación con Loccisano. “¿Te gusta Locho?”, le preguntó Pampito. “Es lindo chico, lo que pasa es que es amigo mío. Sí lo extraño porque cuando entró formamos un lindo vínculo (…) Gracias a Dios que estaba Locho ahí para poder contenerme”, respondió ella.

“Cuando me fui del reality lo extrañé a Locho. Cuando entré al repechaje tenía ganas de verlo y cuando me fui lo volví a extrañar. Es una cosa de locos hablar del reality, pero no podemos hablar de otra cosa”, reconoció.