La Voz Argentina: Mau y Ricky reconocieron a un participante que había cantado en un vivo de ellos

lunes, 20 de junio de 2022 14:54

Una jornada intensa fue la del domingo en la noche en La Voz Argentina (Telefe) que terminó con un participante aplaudido por el jurado pero cuya participación también generó revuelo en las redes sociales. Se trata de Julián Gallo, un joven cantante que llegó al escenario desde Córdoba y que previamente había cantado en un vivo con Mau y Ricky.

Los coaches Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky hicieran grandes descubrimientos, atentos ante la necesidad de sumar nuevas voces a sus respectivos equipos. Uno de ellos fue precisamente Gallo que cantó “La boca”. En el transcurso de su performance, se dieron vuelta todos los jurados, a excepción de Lali.

Apenas vieron el rostro del cantante, Mau y Ricky le vieron cara conocida. En ese momento, el joven les confirmó la impresión y contó que tuvo la posibilidad de hablar con ellos en uno de los live que la dupla organiza en su cuenta de Instagram. “¡Hijo de p...!”, lanzó Ricky sin pensar.

Muy emocionado, el músico le hizo una extensa devolución. “Nosotros sentimos que esa es una plataforma que Dios nos dio para poder brindársela a otros artistas, lo hacemos constantemente. Si nosotros estamos creciendo, entonces queremos traernos a la gente con nosotros", señaló Ricky.

Luego agregó: "Me emociona mucho verte, porque nosotros hacemos lives todo el tiempo, y que si los que nos siguen son artistas, que nos digan que quieren cantar y los llamamos. Con Julián nos tocó hacer un vivo, y me di la vuelta y le vi la cara, y qué felicidad me da pensar que conocernos empezó en ese live, nos honra muchísimo, gracias por estar aquí hermano. Me encantaría que te vinieras a nuestro equipo, sé que tú tiene muchísimo para dar. Gracias por cantar nuestra canción”.

Con la intención de quedarse con el joven para su equipo, Montaner hizo un inesperado chiste y dijo: “¿Tú sabes qué son los espermatozoides? Esto que te voy a decir, es un hecho: tú pudiste hacer un live con ellos, gracias a mí. Entonces yo te invito a que vengas a mi equipo”. Entre risas, pero muy emocionado, finalmente el concursante optó por irse con Ricky y con Mau, quien le dijo: “Me ibas a partir el corazón, si no venías con nosotros”.