Züleyha Tierra Amarga: un nuevo personaje se suma a la ficción

jueves, 2 de junio de 2022 00:00

Momentos de cambios y decisivos se viven en "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción turca de las tardes de Telefe que se conoce en Argentina como "Züleya". La historia sufrió un fuerte cimbronazo en el capítulo de este martes con la muerte de Müjgan y marcó ell penúltimo cambio que se dará en la historia antes del final de la Tercera Temporada.

En el capítulo de este miércoles, Sevda viajó a Chipre para reunirse con Züleyha después de que ella decidiera abandonar a su marido tras enterarse que fue engañada. "Parece que tu y yo estamos en muchos problemas", comenzó expresando Sevda a Züleyha al llegar y mostrarle la carta amenaza que recibió. La misma dice que saben dónde enterraron el cuerpo del ladrón que mataron en la puerta de la mansión Yaman. "Saben que cometimos un homicidio y enterramos el cuerpo de este hombre", apuntó con miedo.

"¿Vas a pagarle? y si esta gente no se detiene. Estuve pensando y ya tomé una decisión. Diré que yo lo maté. Iré a la policía y les diré todo. Sólo te pido que seas mi testigo, diré que yo lo maté", se incriminó la mujer desesperada quien decidió salvar a Züleyha bajo el argumento: "no voy a dejar que tus hijos crezcan sin su madre, por favor".

Es por esto que Züleyha decidió volver a la mansión y al encontrarse con Demir le recriminó: "querías el divorcio, le propusiste matrimonio. Nos divorciaremos entonces, no te voy a detener".

En el capítulo de este jueves, Ümit le hablará a Demir por teléfono pero él estallará en bronca. "Quería saber si estabas triste también. Züleyha me hechó de mi casa. Estoy en el hotel, ¿no te sientes mal por mi? Te estaré esperando, no importa lo que hagas, acá te esperaré por el resto de mi vida", le dirá desbordada de la angustia. Sin embargo, Demir no sólo la rechazará sino que lanzará una dura advertencia: "si no quieres entender te voy a matar".

Tras colgar el teléfono, irá directo a buscar su arma e irá hasta le hotel donde esta Ümit. Sin embargo, Züleyha verá las intenciones de él y decidirá seguirlo. Allí él está dispuesto a todo para detener el infierno que está atravesando.

Por otro lado, Fikret irá a hablar con Demir y le confesará que ya no buscará más guerra con él. "Vine a terminar esto y si tu quieres olvidar el pasado", expresará a lo que el hombre Yaman no lo aceptará de manera incrédula.

Al ver esta reacción, Lütfiye tratará de convencer a Demir: "Fikret solo tiene el deseo de comenzar todo. Si tal vez se sentaran y hablaran... señor Demir la ira es un veneno y el odio es un cáncer dentro de nuestro cuerpo". Sin embargo volverá el rechazo por parte del hombre Yaman.

Frente a esto, Fikret expresará: "acepto mis errores, solo vengo a decirte que no voy a seguir haciéndote nada... yo era como tú, estaba cagado por el odio y la venganza. No escuché a nadie y ya pague el precio por lo que hice. Tuve que enterrar a la mujer que amo. Si hubiera renunciado a la venganza Müjgan estaría viva. Es mi culpa y será mi penitencia. Por eso estoy acá. Ya no tengo ningún problema contigo y por eso te lo tenía que decir".

Por último, un nuevo personaje ingresará a la ficción, se trata de Betül, la hija de Sermin quien traerá nuevos conflictos en puerta con el amor puesto en juego.

Este personaje está interpretado por la actriz Ilayda Çevik quien es conocida en Argentina por el papel que interpreta de Berrak en Fugitiva. En aquella ficción, interpreta a una mujer que fue sometida a la violencia de género de Vedat.

Sin embargo ahora en Züleyha, el papel será completamente distinto y generará sentimientos encontrados en el fandom.