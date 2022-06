Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 2 de junio de 2022 00:00

Poco a poco Miran irá encontrándose con esa persona que tanto quiso tener en su infancia y que daba por muerta: su mamá. Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe transita momentos en el que la felicidad del embarazo se trenzan con el drama que llegó de la mano del nuevo personaje: Dilhsa, la madre de Miran.

Este miércoles, la mujer siguió de cerca a su hijo pero tratando de no entrar en contacto con él. En el campo, y cerca del arroyo, Miran y Reyyan fueron a refrescarse y ella estuvo presente en todo momento pero ocultándose entre los árboles. Si bien la pareja la vio, decidieron no acercarse a ella para no importunar.

"Yo también era así hijo, cuando estabas en mi vientre y te movías. Siempre sentía que era la mujer más feliz. Me negaron ser tu madre, no te tuve lo suficiente Miran", dijo la mujer al verlo.

En el capítulo de este jueves, Miran y Reyyan seguirán muy unidos pese a todo y eso los fortalecerá para afrontar las nuevas revelaciones que se sumarán a la trama. "Tú eres la mayor riqueza que Dios me ha dado, eres tan hermosa que siento que no me lo merezco. Te amo con todo mi corazón mi ángel", expresará él antes de recibir una llamada de la policía pidiendo que concurra a un lugar puntual para hablar.

Cuando él se vaya, Azize y Nasuh llegarán hasta la cabaña para hablar con ella. Al verlos, Reyyan pedirá que se vayan antes que regrese Miran y se arme una gran discusión. Sin embargo ambos le pedirán hablar sobre un secreto que se mantuvo oculto. "Hija tu tío no te lo ha contado todo", pedirá su abuelo para ser escuchados.

Tras esto, Azize agregará lentamente: "sucede que tu padre... Hazar... es mi hijo". Estas palabras serán muy duras para la joven que no lo podrá creer y pedirá más explicaciones en una conjunción de emociones.

Más tarde le llamará a Miran para saber qué ocurrió con el llamado que recibió y ahí escuchará la conversación que él tiene con el comisario porque él dejará el teléfono abierto. "Se ha producido un derrumbe en una tumba de los Aslanbey. La tumba es de Dilhsa. En el peritaje se determinó que ningún cuerpo fue enterrado en ese lugar", apuntará el comisario.

Por otro lado, Azize hablará con Firat quien aún no puede creer que él fue producto de una violación y que su madre pensó en alguna oportunidad regalarlo. Si bien ella se arrepintió cuando lo tuvo en sus brazos, ese dolor no cierra.

"El destino nos mantiene unidas y ella nunca me hubiera abandonado. No te pido que asumas a Nisah como tu padre sino que liberes a tu madre de esta culpa", le pedirá Azize a Firat.