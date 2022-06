"Una locura": Darío Barassi habló de la gran fiesta por los 3 años de su hija

domingo, 19 de junio de 2022 12:29

Darío Barassi está feliz. Es que este sábado fue la gran fiesta de cumpleaños de su hija mayor, Emilia y la temática "Frozen" explotó. La pequeña, a la que cariñosamente llaman "Pipi", disfrutó a más no poder de su día aprovechando a full los mimos que además recibe por ser la hermana mayor de su familia.

El conductor sanjuanino y cabeza de "100 argentinos dicen" compartió un adelanto en sus redes sociales. "Mañana ( por este domingo) comparto un poco de lo que pasó hoy…. Porque fue una locuraaa, porque mi hija fue feliz y compartir eso siempre suma, porque me rodea gente espectacular y porque tengo canjes", confesó Barassi, junto con un video en el que la pequeña le da un beso en medio de la fiesta.

"Pero hoy te dejo este momento, este beso, este encuentro, la mujer de mi vida cumplió años y con su mamá hicimos de este día un día único e inolvidable. Amor eterno por la Pipi", confesó.

La nena es fan de Ana y Elsa y su cumple incluyó castillos, nieve, magia y por supuesto, a los personajes de Disney que la enloquecen.

Al inicio del día, el sanjuanino había compartido un tierno mensaje para su hija. "Pegados desde que nació.Conectados a otro nivel. Nunca nadie me miró como lo hace ELLA. Nunca por nadie sentí un amor igual. Desde que me respiró en el oído por primera vez, se me sacudió el mundo, ya nada era como antes, ahora todo era mejor".

La definió como "Feliz, cantante, lúdica, con una nariz y trompa que me vuelven loco, bailarina, corredora, inquieta, con una imaginación sin límites, tempranera, amante de todas las pelis de Disney y el salame, gran tomadora de agua rica y con la mejor carcajada del mundo. Hoy es tu último día con 2 años, mañana se festeja fuerte, se festeja tu vida, la vida, que llegaste, que sos nuestra, que sos libre y feliz. Se festeja con canjes y con amor eterno, por que el que conoce a esta muñeca la ama para toda la vida. Feliz por vos hija mía!!! El tercero de miles juntos, es lo único que quiero en esta vida, verte crecer y acompañarte en el camino que elijas. Te amo enana!!".