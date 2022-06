"Gracias por tanto": Santiago del Moro mostró una foto inédita que conmovió a sus seguidores

domingo, 19 de junio de 2022 13:33

Santiago del Moro está en un descanso de la televisión pero sigue líder en audiencia en radio con "El club del Moro", en La Cien, y en contacto en redes con su seguidores. En el día del Padre, quiso resaltar a una persona muy importante para él con una foto inédita.

"Gracias por tanto, viejo mío! A todos los padres, feliz día!!!", escribió Santiago junto a una foto con su papá, que compartió en Historias de Instagram. Con looks similares, con gorras, y muy distendidos, caminan a la par. Luego resaltó el rol que más ama.

"Primero papá, después todo el resto! Amor infinito", resaltó Santiago. En la imagen se lo ve con una de sus hijas, jugando en el césped. La sonrisa de la pequeña lo dice todo. Del Moro es papá de Catalina, de Amanda y la beba Santa, a la que presentó recientemente en las redes sociales.

El adiós

Santiago del Moro se consolidó como uno de los conductores más exitosos de Telefe con tres temporadas de "Masterchef Celebrity" y una de "La revancha" en la que este domingo se consagró Sofía Pachano. En redes sociales se despidió del ciclo en sus historias de Instagram.

Con un collage de fotos, entre las que se destaca el Martín Fierro de Oro que consiguió el programa, el conductor expresó: "Fueron tres temporadas más la revancha!!! Tantas horas de grabación y un trabajo en equipo para hacer este maravilloso programa!! Los voy a extrañar mucho".

Y agregó "hasta pronto, hasta siempre!!! Gracias infinitas". Con ello, los fans se preguntaron si el ciclo no regresará al canal. Lo cierto es que se sabe que por este año no habrá otra temporada, tomando en cuenta que la última edición no tuvo el impacto en rating de las dos anteriores. "La revancha" que se emitió los domingos tampoco se instaló fuerte en la audiencia por lo que se habló de "desgaste".

Por lo pronto, del Moro se prepara para su próximo desafío que es conducir "Gran Hermano". La producción de Telefe ya despertó la atención del fandom y también de quienes quisieran vivir la experiencia en la casa.

Según la periodista Laura Ubfal, con un equipo de productores con experiencia en el reality y con nuevos talentos, los castings en las provincias arrancarían en junio. Se esperan largas filas de interesados en el casting federal para el que será requisito tener como mínimo 18 años y el máximo podría llegar a los 50.