Sorpresa: Nazarena Vélez contó por qué terminó su amistad con Georgina Barbarossa

sábado, 18 de junio de 2022 19:55

En las últimas horas, Nazarena Vélez sorprendió a todos al hablar de su antigua amistad con Georgina Barbarossa y reveló por qué se alejó de ella tras un momento difícil en su vida.

En diálogo con Emparejados, Vélez dio detalles de aquella relación generada a partir del trabajo que juntas desarrollaron, y por qué terminó cuando se mostraban como muy buenas amigas.

Según dijo la panelista de LAM , no le gustó como Georgina Barbarossa reaccionó cuando el papá de su hijo Thiago se quitó la vida en 2014.

"Nosotras éramos muy amigas o por lo menos nos llevábamos muy bien. Trabajamos juntas en Los Grimaldi pero cuando pasó lo de Fabián tuvo un par de actitudes que no me gustaron y después algunas cositas con Barbie... No volvería a trabajar con ella", expresó Naza.

"Como profesional creo que es un diez. Georgina es para mi una actriz de la hostia pero no volvería a trabajar con ella", sentenció.