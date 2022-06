El Polaco reveló el motivo que cambió su vida para siempre

sábado, 18 de junio de 2022 08:29

El Polaco es un reconocido cantante de la movida tropical y brindó un dato que sorprendió a todos sus seguidores, reveló cual fue el motivo que salvó su vida. Reflexionó sobre los excesos que cometió a lo largo de su carrera y le agradeció a sus hija mayor por haberlo salvado de ese tóxico mundo en el que estaba inmerso.

El artista tuvo una relación amorosa con Karina "La Princesita", fruto de ese amor nació Sol, la joven creció y heredó el don de sus padre, el canto. El Polaco reflexionó y destacó la importancia que tuvo la llegada de su primer hija en su vida y como esto lo transformó.

El cantante se mostró arrepentido de los excesos que cometía antes del nacimiento de sus tres hijas, Sol, Alma y Abril. Un mundo que lo estaba arrastrando y del que no encontraba salida.

El Polaco está promocionando su nuevo disco “El Ángel que me guía del cielo está dedicado a mi padre. Son temas que me hacía escuchar de chiquito, que le gustaban. Lo quise homenajear de esta forma”, destacó el cantante en una entrevista.

Sobre sus adicciones, el artista resaltó que "me fui de muy chico de mi casa. No estaba mucho por sus problemas de adicciones. Pero lo poco que estaba me enseñó valores, cómo cuidarme en la calle”.

Sobre la importancia de sus hijas en su vida, el cantante destacó: "me encanta ser padre, tengo tres mujeres. Las busco al colegio, les cocino cuando están conmigo. Son lo más lindo que vi. Me salvaron la vida. Uno cuando es chico no tiene consciencia de nada y los hijos cuando aparecen te cambian la vida”.

“Me hicieron muy bien. Algunos dicen que no se puede ser papá tan chico. Menos mal, pienso yo. Fueron regalos de Dios que me hicieron cambiar mi forma de ser. Yo era un loco, un cachivache, no me importaba nada. Mi momento de mayor felicidad es cuando estoy con ellas. Lo importante es la familia. Lo material no importa”, cerró El Polaco.