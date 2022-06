"Necesito ayuda", Eugenia Tobal y un pedido a sus seguidores

viernes, 17 de junio de 2022 15:14

El trabajo de madre no es fácil y requiere de mucha paciencia e ingenio para cubrir todo lo que esto implica. En noviembre del 2019, Eugenia Tobal se convirtió en mamá y con la llegada al mundo Ema, su vida cambió rotundamente. Hoy la pequeña tiene 2 años y es pura ternura.

Como todo niño, su alegría pasa por jugar y la picardía se refleja en su rostro todo el tiempo. Este jueves la actriz mostró una situación que la llevó a pedir ayuda a través de las redes sociales. Fue mientras su hija jugaba con los marcadores y crayones sobre todo lo que se le pusiera en frente, entre esto un pantaloncito nuevo de Ema.

"Necesito ayuda", lanzó la mamá a través de su Story de Instagram al ver que su hija había tomado una fibra roja y había dibujado sobre la prenda de vestir. "Lloro, es nueva", agregó Tobal sin poder creer lo que había pasado. A partir de esto empezó a recibir mensajes de sus seguidores dando recomendaciones para actuar ante situaciones como ésta.

"Si alguien me puede decir cómo sacar esto, yo feliz", agregó lamentando lo que había ocurrido. Ante esto se le ocurrió una idea que la puso en ejercicio y dio resultados: "No puedo más con esto pero intuitivamente sentí y creí que si con alcohol salía la fibra de otros lugares, por qué no de la ropa".

Así fue como logró dejar la prenda sin vestigios de la fibra, al menos mientras permanecía húmeda no mostró mancha del producto.

Este viernes, la actriz compartió un nuevo video pero esta vez de Ema paseando en el auto al ritmo de la música de The Beatles. "La música penetra", escribió junto al video en el que colocó como hashtagg #miniñaangelada.

Ser mamá

En abril del 2021, Eugenia Tobal hizo un tierno posteo hablando de la "maternidad real": "Tal vez no sea la foto más espectacular pero este momento reflejado en ella muestra mucho de lo que todas vivimos día a día, donde el cansancio te agobia y ni la foto en blanco y negro te salva de la cara que acumula horas sin dormir… pero en esa misma cara, expresamos sin decir ni una palabra la inmensidad y el amor que se siente cuando tenes a tu bebé entre tus brazos, sintiendo su olor, su respiración, sabiendo que esos brazos, tal vez cansado, son el mayor refugio, sostén y abrigo que ellos necesitan".

Luego agregó, en el marco de una campaña: "me sumo a esta iniciativa, la maternidad #sinazucar, la que vivimos a diario, con todo aquello que nos altera y a la vez aquello que nos compensa, la que no vende burbujas de colores".

La bella imagen en blanco y negro la muestra abrazada a Ema y con los ojos entrecerrados; una imagen con un mensaje de por sí muy significativo.