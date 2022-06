Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 17 de junio de 2022 00:00

Hercai, la novela de las siestas de Telefe transita un camino en el que el odio formará parte de algunos de sus personajes pero también el amor marcará distancia en otros.

En el capítulo de este jueves, Füsun está dispuesta a encontrar a su hija y para ello mandó a investigar los contactos de Azize y su familia. "Yemil volvió. Fue compañero de armas de Hazar, el único relacionado con él que pudimos rastrear. Regresó de Alemania. Acabamos de enterarnos", dijo el empleado de la familia Aslaneby. Ante esto la mujer le advirtió: "no pierdan tiempo, necesito saberlo todo. Si mi hija está viva. Si no habla, mátenlo".

En el hospital, Nasuh habló con los médicos que atendieron a Miran tras el accidente de tránsito que sufrió. Estos le confirmaron que está bien y se recuperará. "Una vez más evadí la mortaja fúnebre", expresó Miran a manera de broma a Reyyan y agregó: "¿crees que te dejaría y me iría? no lo haré, no puedo".

En el capítulo de este viernes, Nasuh cruzará a Füsun y a punta de pistola le advertirá que no cobre venganza con nadie de sus seres queridos sino él la matará: "quiero que me escuche muy bien. Si alguna vez se acerca a Miran o trata de lastimar a mi familia, va a dejar de respirar".

Entorno a ambos estarán los guardias de seguridad de ella que amenazarán a Nasuh de muerte si sigue con su accionar contra Füsun. Sin embargo él no parará e irá más allá: "mida sus pasos, ¿me ha entendido bien?".

Por otro lado, Miran llegará con Azra a la mansión Sadoglu y se re-encontrarán con su madre. En esta ocasión, la emoción desbordará a Dilhsa quien sentirá la plenitud de estar con su hija. Luego Miran y ella tendrán una conversación en la que habrá una confesión de por medio.

"Hace muchos años Azize y yo hicimos un trato. Cuando estaba sufriendo por tí, no quería también perder a esa pequeña que llamo mi hija y le entregué mi cautiverio a Azize a cambio de que le diera una vida a ella", confesará Dilhsa.

Al escuchar sus palabras y ver la angustia que refleja la voz de su madre, Miran reconocerá que su hermanastra: "piensa que Azize es una buena persona y habló bien de ella en el auto". Y luego agregará: "Azize no puede lastimarte, tu hijo está bien".