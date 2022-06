Escándalo: se filtraron los primeros chats entre Emily Lucius y Locho Loccisano

viernes, 17 de junio de 2022 15:56

Las grabaciones del reality El Hotel de los Famosos terminaron y los participantes ya están en sus casas; pero las cosas no son como ellos esperaban, ya que se enteraron de las repercusiones en las redes sociales y varios participantes están pasando un muy mal momento.

En redes sociales, usuarios condenaron a participantes como Emily Lucius, Martin Salwe, Sabrina Carballo, entre otros, por ejercer bullying contra "Locho" Loccisano.

Ahora, Maite Peñoñori compartió en Intrusos los primeros chats entre Locho y Emily, una de las más afectadas ya que tanto ella como su familia perdieron canjes que tenían con marcas importantes, ya que la imagen que tenía la influencer no les ayudaba a promocionar los productos como antes.

"Espero que no sea nada grave. Yo salí y vi algunas imágenes que me pusieron mal. Es dificil lo que vivimos creo que necesitamos tiempo", fueron alguno de los mensajes que le escribió Locho a Emily.

"Mira te soy sincera, no solo agresiones y hostigamiento, amenazaron a mi familia. La estamos pasando horrible. Cuando jamás hice bulllying, me ententes, no?" le contestó la influencer.

En los chats se puede ver como Emily remarcó que las últimas semanas fueron "un infierno" tanto para ella como para su familia y le reclamó que las agresiones vienen de su fandom.

"Sé que estas pasando un momento difícil, ya me encargué de subir un comunicado y mandé un mensajes a todas las cuentas del fandom para que paren de escribir locuras. Conta conmigo para lo que necesites", le escribió Locho intentando tranquilizarla.

Actualmente en la televisación del reality hay 9 participantes todavía, Lucas "Locho" Loccisano, Alex Caniggia, Lissa Vera, Imanol Rodríguez, Sabrina Carballo, Maxi "Chanchi" Estévez, Melody Luz, Emily Lucius y Martin Salwe; si bien la grabación terminó el 9 de junio, se espera conocer al ganador a finales de julio.