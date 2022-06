La Voz Argentina: Nicolás, el sanjuanino que enamoró a la Sole con su folclore

jueves, 16 de junio de 2022 22:35

Este jueves, San Juan dijo presente, una vez más, en La Voz Argentina. Es que, al programa más visto de la televisión, llegó Nicolás Olivieri, un sanjuanino de tan sólo 22 años que enamoró a Soledad Pastorutti con su música.

El albardonero, comenzó contando su historia y la gran pasión que desde chico siente por el folclore. En ese sentido, reveló que su gran sueño era participar del programa y al escenario se subió muy nervioso, pero con el temple necesario para realizar una interpretación de "Pucha, como es la gente", que hizo que la Sole apretara el botón para elegirlo.

¿Nicolás logrará que los coaches de #LaVozArgentina giren su silla? uD83EuDD14 Descubrilo en https://t.co/3wOz0NQ4ML o App Mi Telefe pic.twitter.com/ANHRqU6PNl — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) June 17, 2022

"Me imagino que sos de Cuyo", le dijo al coach al escuchar su nombre, a lo que él confirmó que es de San Juan. Posteriormente, Ricardo Montaner tomó la palabra y le consultó cuáles son los artistas que más escucha Nicolás, a lo que contestó que Abel Pintos, entre otros.

"Ahí está el gran trabajo de la Sole, que es extraordinaria como coach, que va a ser encontrar tu personalidad cantando, para que no estés tan influenciado con las voces establecidas. Tienes un futuro enorme y mucha juventud, y eso te va a servir", aseguró Montaner, dándole la bienvenida.

Posteriormente, Sole le pidió que cantara otra canción, a lo que el sanjuanino respondió haciendo su versión de "Luna cautiva". A eso se le sumó la coach y juntos terminaron el tema, creando un momento especial en el escenario. "Está temblando", aseguró ella al abrazarlo y regalarle su poncho.

¡Qué lindo momento! Soledad cantó con Nico, el nuevo participante de su team?? #LaVozArgentina pic.twitter.com/shfx8tJyTH — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) June 17, 2022

"Recién me demostraste que podés tener tu propia personalidad. Me encanta como cantan mis compañeros, pero en La Voz buscamos una voz que no se parezca a otra, que puedas distinguirte del resto, ese es el trabajo que tenemos que hacer", le aseguró la folclorista que sumó al sanjuanino a su team y se alegró de tenerlo.