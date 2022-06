La Voz Argentina: Lali y un antiguo participante emocionaron a todos

jueves, 16 de junio de 2022 00:00

Este miércoles, una presentación especial se realizó en La Voz Argentina y todos quedaron sorprendidos y emocionados. Es que un participante se presentó a cantar con su guitarra y sin que ninguno de los coach apretaran el botón de sus sillas, se dieron vuelta y el nombre de Lali apareció en el piso.

Se trata de Hugo, un participante que se presentó en la edición 2021 y Lali lo eligió para que conformara su equipo. En aquel momento pasó a la etapa de las batallas pero no pudo continuar debido a que posteriormente se contagió covid. El joven contó que estuvo un tiempo internado y la recuperación le llevó entre seis y siete meses.

En esta nueva edición, volvió a interpretar la canción Tonada de un viejo amor, y todos le resaltaron que lo volvió a hacer muy bien. Luego de que terminara, Lali caminó hacia él y ambos se fundieron en un caluroso abrazo. "Tiene el doble de mérito que estés acá porque encima la rompiste cantando", dijo ella.

"Cuando me contaron que esta era la decisión del programa me puso muy feliz, me emocionó mucho porque de verdad te mereces estar acá. Pero, sobre todo, porque tenes una voz preciosa", fueron las palabras que le dedico Lali y oficializó la entrada de Hugo a La Voz.

"Él es Hugo, él estaba en La Voz, él pasó esta instancia. Por eso esta marcado que es de mi team, porque yo lo había elegido", explicó Lali.

A eso, su artista respondió: "Aparentemente era pasajero y después fui empeorando, hasta que caí internado y ahí no pude seguir". "Estuve en terapia intermedia, con asistencia de oxígeno. La pasé la verdad que muy mal", relató.