Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 16 de junio de 2022 00:00

Una trampa y un siniestro vial que podría cobrarse las vidas de las personas menos pensadas. Hercai, la ficción turca de Telefe transita momentos en los que la desesperación y el miedo abordará a sus protagonistas una vez más.

En el capítulo de este miércoles, Füsun amenazó a Azize con cobrarse la vida de un ser querido de ella por haber matado a su hijo Harün. "He pensado mucho en esto y pensé quién es la persona favorita de Azize. Pensé en Nasuh pero luego dije 'no', ya pasó el afecto entre ambos. Luego pensé en Hazar que es su único hijo vivo. Pero él ya creció y vivió una larga vida. Ha vivido una larguísima vida".

"Pero aún así podría herir a Azize pero no tanto como Miran. Ella es su abuela biológica. Él se lleva el premio mayor", agregó Füsun quien luego le contó que sabe que su nieto fue al aeropuerto a buscar a su hermana y viene camino a casa. Precisamente ahí se cobrará su venganza.

Mientras ocurrió esta conversación, Miran buscó a Azra, su hermana adoptiva, por el aeropuerto. "Creía que el hijo de mamá había muerto. Estoy muy impactada", expresó la joven al verlo y luego contó cómo fue el tiempo en el que ambas vivieron juntas: "ella se encerró después de tu muerte. No se recuperó con mi existencia pero sobrevivió. Yo fui su ventana, que se abría al exterior. Intenté con todas mis fuerzas sacarla pero no pude derribar sus muros. Al final le di un ultimatum, le di una última carta y le dije que si quería que viniera pero no lo hizo".

En el capítulo de este jueves, la muerte acechará a Miran y Azra en la ruta. Con el plan macabro de Füsun, un camionero manejará de frente al auto de ellos y levantará las luces para encandilarlos. En ese momento, en la ruta manejará detrás del camión Hazar con Reyyan a su lado. Ambos verán toda la maniobra del camionero sobre quien no entenderán por qué lo hace pero además no sabrán que por la otra arteria, de frente, viene Miran.

Paralelamente, Azize le advertirá a Füsun que no haga algo que luego se arrepienta e irá aún más allá, le lanzará una amenaza: "si no detienes a tus hombres, si no le hacen daño a mi familia, te diré dónde está tu hija. De lo contrario, perderás a tu hija. Te lo advierto, nunca sabrás donde se encuentra".

"Se que tu hija está viva y sólo yo puedo decirte dónde está", agregará Azize quien fue atada a una silla por los matones de Füsun, bajo la amenaza de esta última de hacerle daño al igual que a su familia.

Por otro lado, Firat y Zeynep mantendrán una charla que escarbará de a poco en los sentimientos de ambos. Él indagará sobre lo que a ella le pasa y si tiene a alguien en su corazón más allá del pueblo donde ahora viven. "Tu sabes mucho de mi, has visto por lo que pasé, me has apoyado pero apenas te conozco. Por eso te pregunto. No te molestes. Quiero llegar a conocerte", apuntará él.