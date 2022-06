Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes

martes, 14 de junio de 2022 00:00

Secretos que pueden costar la felicidad. Esta semana en "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre en Argentina es "Züleyha", se vivirán situaciones en las que el el odio y la venganza avanzarán a paso firme sin medir las consecuencias.

Después de que Cetin se incriminara en el siniestro vial de Ali Rahmet y que Demir ocultara el cuerpo de Sevda tras el disparo mortal que le propició Ümit, la ficción tomará nuevos rumbos que mantendrán a los seguidores atado a sus sillones.

En el capítulo de este martes, Demir irá a ver a Cetin a la cárcel después de que se enterara que se autoincriminó en la muerte de un hombre en la ruta. Cuando lo tenga cara a cara le preguntará qué pasó y nuevamente el empleado de Fekeli mantendrá silencio y se culpará a sí mismo por lo ocurrido y mentirá sobre cómo ocurrió la tragedia.

"Keren Ali tiene un tío en Estados Unidos, un hermano mayor de Müjgan y estaba dispuesto a llevarlo. Contrataron a un abogado y yo iba a verlo", comenzará explicando el motivo por el que manejaba de noche y luego indicará que el individuo se le atravesó: "supongo que iba cruzando la calle, no lo vi y lo atropellé... no se quien era, no era de acá y jamás escuché su nombre".

Paralelamente Ali Rahmet ir a ver al juez de familia para tratar de resolver el problema que pone a Keren Ali poco a poco en manos de desconocidos. Allí el magistrado le confesará que la familia del bebé de Müjgan le podrían dejar el niño a su cargo a cambio de dinero.

"No me mencionaron una cantidad fija, pero tal vez 2 millones", advertirá el juez al señor Fekeli quien ahora deberá evaluar qué hacer con el niño si dejarlo en manos de sus tíos cosanguíneos y luchar por su tenencia cueste lo que cueste.

Por otro lado, Demir mentirá a su familia y les dirá que hizo que Sevda y Ümit se fueran de sus vidas dándoles dinero y una propiedad en Estambul. Sin embargo la mentira durará poco porque la amante de él llegará a la mansión Yaman con la idea de quedarse a vivir ahí.

"Me fui y luego pensé que mi hijo merece crecer cerca de su padre", dirá la mujer al entrar en la casa de Demir y tener su primer cruce de palabras con él. Pero al escucharla, él le pedirá que no lo provoque porque "nadie" la podrá salvar si él cuenta que fue ella quien mató a Sevda.

Pero ella redoblará la apuesta: "iré con la policía, les voy a decir que Demir mató a Sevda... si voy a la estación y les digo que mataste a mi madre por el odio que me tienes, ¿a quién le van a creer? todos vieron lo que atacaste a mi madre, tus hombres me siguieron por muchos días. Te lo voy a preguntar otra vez, ¿a quien le van a creer más?".

"Es verdad me creerán a mi... a menos que quieras ir a prisión, me voy a quedar a vivir con ustedes hasta que mi bebé nazca", señalará Ümit.