Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 14 de junio de 2022 00:00

Dolor y venganza irán de la mano esta semana en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. Harun fue asesinado por Yaren y si bien los padres de ella tratan de protegerla y cuidar que esto se conozca, ese secreto arde por dentro en ella.

En el capítulo de este lunes, Füsun veló a Harun en la mansión Aslanbey. En ese momento Azize se acercó a ella y le mostró su pesar, además de sacar de su imagen toda responsabilidad que pueda caer. "Los que fueron deben ser castigados", señaló la mujer y agregó: "yo estoy arrepentida Füsun, necesito ser perdonada. Te prometo que si nadie toca a mi gente, yo no tocaré a tu familia".

Tras el momento de luto de Aaron, Miran, Firet y Reyyan hablaron a solas fuera de la mansión Aslanbey. Allí, ella nuevamente tuvo palabras de cercanía con Azize que serán mal vistas por su esposo. "Azize Aslanbey no siente dolor Reyyan. Debe estar tramando otra cosa. Y ¿por qué sigues defendiendo a esa mujer? No lo entiendo", apuntó Miran y luego agregó: "Azize es malvada por esencia. Entiendo lo que pasó con el abuelo y lo que nos hizo a nosotros. Podría entender todo pero ¿qué hay de Füsun? Sus hijos pagan por sus pecados y a ninguna de ellas les importa. Qué bueno que no llevo su sangre en las venas".

En el capítulo de este martes, Azize advertirá que Füsun comenzará a planear una nueva venganza pero esta vez para golpear contra ella, a quien responsabilizará de la muerte de Harun. Ante esto buscará advertirle a Nasuh que hay que cuidar más que nunca a toda la familia.

Ambos mantendrán una charla muy seria con respecto a lo que está pasando y cómo habrá que cuidarse de Füsun pero sobre todo al hijo que tienen en común y al nieto. "¿Le haría daño a Hazar o Miran?, ¿por qué los lastimaría?, ¿sabe ella que Hazar es nuestro hijo?", preguntará con gran preocupación el patriarca Sadroglu a lo que Azize confirmará: "ella lo dijo, claro que lo sabe".

Por otro lado, el dolor marcará un rumbo en común entre Azat y Gönul. Ambos son víctimas indirectas de la venganza de sus familias y eso se convertirá en una carga que se les hace difícil de llevar, sobre todo porque no les permite ser felices y los que quieren van muriendo.

"Si encuentro una puerta que me haga salir de este mundo, te juro que me iré sin importar dónde me lleve", lanzará afligido Azat a lo que Gönul le pedirá: "¿me llevarías contigo?".