"Está para...": Soledad Pastorutti dio su "pronóstico final" sobre "La Voz Argentina"

Con dos ediciones de "La Voz Argentina" como ganadora, Soledad Pastorutti sabe cómo elegir talentos prometedores en la música. Por eso, su fandom confía en que este año también tiene muchas chances y ella respondió.

Cuando un fan en Twitter le aseguró: "La @sole_pastorutti clara contendiente para ganar esta temporada... ALTO TEAM está armando #LaVozArgentina"; ella dio su "pronóstico". La Gringa de Santa Fe se sinceró: "Creo que este año esta para cualquier equipo!!!".

Además, le señalaron si se arrepentía en lo que va del ciclo por Telefe de no haber girado la silla ante un participante o de elegir alguno. "Siii mucho … pero solo puedo elegir una cantidad limitada y debo ir de a poco", expresó.

Creo que este año esta para cualquier equipo!!! https://t.co/7SrQvTDaMI — SOLEDAD (@sole_pastorutti) June 13, 2022

Piropeada

El pasado jueves, un insólito momento se vivió en La Voz Argentina, cuando, después de la presentación de un participante, Ricky Montaner piropeó a la Sole y su frase descolocó a todos en el jurado.

Todo ocurrió después de la presentación de Ignacio, un nuevo concursante que se sumó al team de Soledad, y que enamoró a todos con su interpretación de Rodrigo. Tras darle la bienvenida a su equipo, la Sole volvió a su silla y se sorprendió con el piropo de Ricky.

"Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, yo me doy cuenta cada vez que lo hace y no lo había dicho hasta ahora. Se han dado cuenta que la Sole cada vez que revolea el poncho, los músculos de su espalda", lanzó el artista descolocando a todos. "¡Dios mío, Sole! ¡Qué espalda tan hermosa tienes!", agregó.

Ante la atenta mirada de la cantante que quedó sin saber qué decir, Lali lanzó: "Me estoy calentando un poco, Ricky". De pronto todo fue risas y bromas entre ellos.

"La próxima vengo con boleadoras y te hago taca taca taca", dijo la Sole, haciendo los movimientos de ese elemento. Posteriormente, le pidieron que mostrara su espalda y ella no dudó en hacerlo, llevándose los elogios de todos.