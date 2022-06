Sofía Pachano ganó la revancha de MasterChef: "la mitad del premio la voy a donar"

lunes, 13 de junio de 2022 12:15

Sofía Pachano tuvo una segunda oportunidad. Luego de su participación en la primera temporada de MasterChef Celebrity, la actriz y cocinera demostró sus dotes culinarias, pero el trofeo quedó en manos de Claudia Villafañe. Y más de un año después, logró consagrarse como campeona de La revancha, un certamen que reunió a participantes de las tres entregas del reality de Telefe.

Luego de una gala muy emotiva en la que enfrentó a Victoria Xipolitakis, una de las favoritas del público, la hija de Aníbal Pachano se impuso con un pulpo preparado en tres cocciones: frito, hervido y grillado, acompañado por guarniciones variadas. Además, contó con el apoyo de su papá, de su mamá, Ana Sans, y de su novio, Santiago Ramundo, quienes estuvieron presentes en el estudio.

De esta manera, la artista ganó $1.500.000 y en diálogo con Roberto Funes Ugarte, reveló qué va a hacer con ese dinero. "Ahora que gané, la mitad del premio la voy a donar. Voy a armar alguna cocina, para algún comedor", explicó en ViajeChef. Y agregó: "La otra mitad la voy a usar para un proyecto personal, que tiene que ver con mi libro (de cocina). Para promocionarlo y para que le llegue a más gente el mensaje, que para mí es muy lindo".

Para Pachano, a pesar de que se hizo conocida por su trabajo como actriz y bailarina, la cocina es otra de sus grandes pasiones. Estudió gastronomía de manera profesional, estuvo al frente de distintos programas de cocina y en 2021 cumplió su sueño de conducir Cocineros Argentinos en la TV Pública. Pero en febrero de este año, dejó abruptamente el programa y desde entonces se vio envuelta en más de una polémica.

Aunque se dijo que ella se había ausentado sin aviso, Sofía aseguró que "de un día para el otro" prescindieron de su rol en el ciclo que lleva más de una década al aire. Para colmo, el pasado 15 de mayo el programa ganó un premio Martín Fierro por la producción de 2021 y Pachano no estuvo presente en la gala para subir al escenario. Sin embargo, dejó en claro que le hubiera gustado participar de la fiesta de Aptra. "No estoy en esa ceremonia porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo que estaba invitada. No quiero que parezca que yo antepuse mis vacaciones a algo tan importante como lo son los Martín Fierro. Como a todos los que nos dedicamos a esta industria, siempre fue mi sueño ir", disparó en las redes.