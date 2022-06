Pampita resaltó que se siente hermosa y no le da lugar a las críticas

lunes, 13 de junio de 2022 00:00

Pampita abrió las puertas de su casa para la segunda temporada de Siendo Pampita, el reality de Paramount+. En diez capítulos, propone un vistazo al ritmo cotidiano de una de las mujeres más bellas.

“Me da ternura ver a Ana tan chiquita. Y preparen los pañuelos porque el último capítulo tiene una sorpresa muy especial”, destacó Pampita, en Teleshow, en relación al reality que habla sobre su vida.

Esta temporada remonta a los primeros días de Ana, la hija que Pampita tuvo con Roberto García Moritán, que en julio cumplirá un año. Además, aseguró como fue que después de una traición amorosa se animó a dejarse amar por un hombre.

En una de las entrevistas le consultaron como fue que se ganó el cariño de la gente y ella respondió: "hubo algo mágico desde el principio, una conexión con la gente. Y eso se dio solo. No sé qué sucedió, fue como algo imperceptible que no se puede fabricar. Sale o no sale. Y en este caso, salió".

Sobre las críticas que recibe sobre su cuerpo, la modelo remarcó que "yo me veo hermosa. Estoy hormonal. Tengo las tetas grandes, ¿no? Es como que eso me hace ver todo otro talle, también. Pero no siento presión por ser otra cosa. Porque hoy estoy amamantando, soy mamá, estoy en esa etapa. En general es al revés: me critican mucho porque estoy muy flaca, y es mi genética que me lleva para ese lado. No lo sentí como una crítica, al contrario: sentí que (esa persona) quiso decir que le gustaba esta versión mía, que festejaba verme saludable, hermosa y feliz".

Por último, habló si le importaban las críticas y sostuvo que "No, nada. Es parte de esto también, porque nosotros nos exponemos. Si renegás, es ridículo quejarte.