Emilia Soler, la sanjuanina que deslumbró a todos los jurados de "La Voz Argentina"

lunes, 13 de junio de 2022 22:34

Este martes, una sanjuanina logró pasar la instancia de audiciones a ciegas, tras una gran interpretación que hizo girar las sillas de los cuatro jurados. Se trata de Emilia Soler, de sólo 20 años, quien demostró que es más que una "cantante amateur".

¡Wow! Emilia logró que los 4 coaches giren su sillauD83DuDC4FuD83CuDFFC



¿A qué team se ira? uD83DuDC40 Descubrilo en https://t.co/3wOz0NQ4ML o App Mi Telefe #LaVozArgentina pic.twitter.com/mEsNyAuB6o — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) June 14, 2022

Acompañada de sus padres, Emilia eligió "At last" para poder mostrar los "colores" de su voz e impactó primero a Ricardo Montaner que giró su silla y luego a Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky. "Me estoy por largar a llorar", dijo la sanjuanina al terminar su performance.

Lali resaltó que "tu voz y tu onda son el combo perfecto. Tenés una gran capacidad vocal" y al indagar sobre la influencia musical de la joven, ella contó que "en la familia de mi papá hay mucha música". Mientras que Mau y Ricky tomaron una de sus frases: "la música es mi única opción" e hicieron paralelismo con la carrera de ellos. "Si ese es realmente tu norte, te invitamos a nuestro equipo. Necesitamos personas que no tengan un Plan B".

Soledad Pastorutti marcó la emoción de Emilia: "imagino que hay mucho esfuerzo detrás de ese mensaje. Hay algo que me atrae: es que sos un cascabel del alegría con tu risa y porque tenés una voz impecable para lograr todo. Sentí que te entregaste entera a la canción. Sos una privilegiada".

Ricardo Montaner, por último, expresó que "tu voz se clava en mi corazón. Emocionas y le pones los ojos brillantes a la gente. Cuando encuentra cosas así; te sientes afortunado. Tenés una voz que conmueve".

Tras las emotivas devoluciones, Emilia Soler eligió a Lali Espósito: "ya que vengo pensando esta decisión hace bastante y mi sueño siempre fue estar en su team". Con ella, ya son cuatro los sanjuaninos que siguen en carrera para ser "La Voz Argentina".