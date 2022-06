Soñar Contigo: Aylin abandona para siempre la ficción

domingo, 12 de junio de 2022 00:00

Es sin dudas uno de los personajes más controvertido de la historia y que ocupó el rol de "mala". Ahora abandona la ficción dejando el camino abierto para nuevas figuras. "Soñar Contigo", la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es "Erkenci Kus", atraviesa momentos con grandes quiebres en la trama e importantes cambios.

Esta semana, Can y Sanem pusieron en juego su amor y nuevamente se enfrentaron a una separación tras conocerse que ella le dio su fórmula de aromas a Enzo Fabbri. Eso molestó mucho a Can quien le había pedido que no lo hiciera pero ella no le hizo caso todo con un único objetivo: liberarlo de la cárcel.

En este camino de la separación, dos personajes entraron en juego. Una fue Hüma quien colaboró para que Sanem se alejara de la familia Divit. La otra fue Polen quien volvió a la trama dispuesta a reconquistar a su ex novio y más que nunca ahora que tiene a su ex suegra como aliada y con Sanem debilitada.

En toda este recorrido, un personaje abandonará para siempre la historia. Se trata de Aylin, la morocha de pelo corto que en la trama fue novia de Emre y con él trató de hundir a la agencia Fikri Harika, de los Divit.

La escultural mujer saldrá de la historia después de que Emre descubriera las grabaciones donde se la ve robando material de la empresa para dárselos a Enzo Fabbri. Eso es ilegal y caerá detenida por la policía para tener que dar luego explicaciones ante la justicia. Sus posibilidades de libertad sólo se darán si ella les devuelve las acciones de la empresa a los hermanos Divit y luego se compromete a salir de sus vidas para siempre.

Finalmente los abogados de ella accederán a ese pedido y si bien quedará en libertad, nunca más volverá a acercarse a la agencia Fikri Harika ni a los dueños de la misma. De esta forma su personaje ya no tendrá lugar en la historia y se irá para siempre.

La actriz que le dio vida a Aylin, Sevcan Yasar, se despidió de sus fans y de su personaje con un mensaje en las redes sociales. "¡Oh, Aylin, guau, Aylin! Me despido de ti a partir del episodio 29. Tengo algunas palabras para nuestro dulce equipo, nuestro régimen, nuestra producción, nuestro director y guionistas, mis compañeros actores, al final del día: ¡Los quiero mucho! Que todos tengamos un buen camino". publicó.