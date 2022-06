Rodrigo De Paul festejó su cumpleaños y estuvo a los besos con Tini

domingo, 12 de junio de 2022 16:57

Rodrigo De Paul festejó su cumpleaños 28 a lo grande en la ciudad de Buenos Aires, rodeado de amigos, familiares y su flamante novia, Tini, estuvo presente en el evento. El jugador se retiró del lugar cerca de las 6.30 de la madrugada, acompañado de algunos amigos íntimos.

Entre los famosos invitados estuvieron el Pollo Álvarez y su mujer Tefi Russo, Cande Ruggeri y su novio Nicolás Maccari, Alejandra Martínez y su marido Pablo Rossotti.

La sorpresa fue la llegada de Tini, llegó al evento cerca de la medianoche, luego de su show en Santa Fe. Era una de las invitadas más esperadas por la prensa.

En algunos videos que se filtraron se pudo ver a la incipiente pareja bailando y hasta a los besos. Ella se retiró a las 5 con un look distinto al que tenía cuando había ingresado al lugar.

El jugador luego de apagar las velitas en su cumpleaños brindó un discurso para todos los invitados que le cantaron "dale campeón", palpitando el mundial.

"Es una gran noche para mí, están todos los que quiero y amo. No sé dónde está Fran pero le agradezco de todo corazón, se ocupó de todo. No sé dónde está Tini, que también me motivó a que hoy pase una gran noche porque yo no tenía ganas", manifestó, a pura emoción, el del Atlético Madrid. Y cerró con el sueño que todos tenemos: "Gracias por todo y el único deseo que pedí es que salgamos campeones del mundo".