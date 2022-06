Las hijas de Fabián Cubero le hicieron una broma a Mica Viciconte

domingo, 12 de junio de 2022 00:00

Mica Viciconte y Fabián Cubero, junto al hijo que tienen en común Luca y las tres hijas del jugador Allegra, Indiana y Sienna se estaban preparando para realizar un viaje familiar, pero la influencer no sabía lo que le tenían preparado.

Cubero estaba informado de todo lo que iba a suceder, tal es así que había tomado su celular para capturar el momento de la broma que le iban hacer a Mica.

En las historias de Instagram del exfutbolista se puede ver la cara desagradable de Mica y sus quejas por lo que le habían hecho, mientras Cubero no paraba de reirse.

En la historia etiquetó a sus hijas y a su actual pareja. En la imagen agregó un texto que decía: "malditas", además de muchas risas.

Se escucha la voz de Micaela que dice: “no, dame una (pastilla) que me guste. Ay, no, no, no, me hizo re mal. ¿Quién compra esto? No, no, dame una frutilla. Dame algo rico, esto es un asco, comelo vos”.

Luego, la joven agregó el contenido en sus perfil de Instagram y escribió: "son unas malditas me dieron una gomita con gusto a vómito".