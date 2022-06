Fugitiva: quién es Hazan, la mujer que ¿conquistará a Tahir?

domingo, 12 de junio de 2022 00:00

Tras una semana intensa, tras la muerte de Vedat y la desaparición de Nazar, se viene un nuevo cambio en "Sen Anlat Karadeniz", la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre en Argentina es "Fugitiva".

La historia transita momentos en los que los protagonistas atraviesan uno de los momentos más felices, pero también más preocupantes. Nefes está embarazada de Tahir y la gestación puede comprometerse a partir de la advertencia que hizo Vedat en un video. Él aseguró que le contagió una enfermedad a ella que la imposibilitaría llegar a término un embarazo con vida y eso genera gran preocupación en el "loco" Kaleli.

En medio de todo ese escenario, un nuevo personaje se sumará a la ficción y traerá más dramatismo pero también discordia. Su nombre es Hazan, una bella mujer de campo que es amante de los caballos y que será quien hospede en su casa a Tahir tras sufrir un accidente.

La joven se suma en el capítulo 48 original de la Segunda Temporada. Su ingreso será para sumar incertidumbre pero también conflictos con Nefes, que es muy celosa. Es que la joven es dulce pero también afrontará un pasado complejo que la llevará a recurrir a la casa de su abuela Hanif para escapar de la perturbación que le provoca su hogar.

¿Quién es Hazan?

Gülper Özdemir es la actriz que interpreta a Hazan. La actriz nació el 18 de noviembre de 1990 en Fráncfort. La hermosa joven completó su educación en la Universidad Estatal de Truman en los EE. UU., también se graduó de la Universidad de Ciencias Aplicadas de RheinMain en Alemania.

Gülper Özdemir, quien tuvo su primera experiencia actoral con la serie de TV Tell Me to Love, dará vida al personaje de Hazan en la serie. Mide 1,76 metros, pesa 57 kilos y es Escorpio.