Züleyha Tierra Amarga: Sevda, el personaje que abandonó trágicamente la ficción

sábado, 11 de junio de 2022 00:00

Este viernes un personaje abandonó trágicamente la novela "Züleyha". La ficción turca de Telefe, cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova", se acerca al final de la Tercera Temporada y con esto se produjo la última muerte de esta etapa. Cuando aún resuena la muerte de Müjgan, el personaje que abandonó la historia fue Sevda.

La tragedia se dio en el capítulo de este viernes por Telefe. Allí se vio como la hija de Sevda, Ümit la ultimó de un disparo en el pecho cuando quiso asesinar a Demir. "¿Qué te pedí?, ¿te pedí una casa?, ¿joyas?, ¿quería que me llevaras de vacaciones?. Me diste una enorme mansión sin ninguna razón. Me llevaste de vacaciones, me llevaste a cenar y me diste regalos. ¿Te pedí eso? Tu me sedujiste, no yo", lanzó Ümit abrazada por la bronca de ver a su amado que una vez más la rechazó.

La discusión entre ambos fue subiendo de nivel, con insultos de por medio, hasta que un arma se interpuso entre los dos. Fue cuando él le confesó que le mintió, la usó y la engañó. Al escuchar esas palabras, Ümit sacó un revólver y sin dudarlo le apuntó.

"¡Te mataré!, ¡no te dejaré vivir!", lanzó ella apuntando contra el pecho de él. Y cuando fue a apretar el gatillo, Sevda se atravesó y la bala dio directo en su cuerpo. De esa forma acabó con la vida de su propia madre en pocos segundos.

El cuerpo de Sevda quedó tendido en la tierra y la joven médica quedó atónita sin poder creer lo ocurrido. Su madre había muerto cuando se puso frente a Demir para que Ümit no lo dañara con el arma. Con esta tragedia se terminó el paso de este personaje en la historia que mantiene cautiva a la teleaudiencia en las tardes de Telefe.

La despedida en las redes sociales

Tras el final de su personaje, la actriz Nazan Kesal, que interpretó a Sevda, hizo un posteo en su cuenta de Instagram. "Se acaba la historia, sólo quedan las amistades", escribió en su cuenta de Instagram donde compartió fotos abrazada con sus compañeras de elenco.

Antes había publicado una galería de fotos donde se la ve a ella con la actriz que interpreta a Ümit y el actor de Demir, sentados en un balcón apreciando la naturaleza.

Sevda, un personaje polémico

El personaje de Sevda Çaglayan ingresó a la historia a mitad de la Tercera Temporada de la ficción. Su incorporación fue como la de una mujer con una pesada historia en la vida de los Yaman, nada menos la ex amante de Adnan Yaman, padre de Demir y esposo de Hünkar.

El personaje de Sevda estuvo protagonizado por la actriz turca Nazan Kesal, sobre quien su biografía revela que tiene 65 años y nació Manisa. Es una actriz de teatro, cine y televisión, con cientos de producciones protagonizadas y proyectos de los que formó parte desde la dirección.