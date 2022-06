La Voz Argentina: en la primera semana ya hubo acusaciones entre los jurados

sábado, 11 de junio de 2022 13:57

El pasado domingo 5 de junio, Telefe lanzó una nueva edición de La Voz Argentina y en sólo cinco días recuperó los altos niveles de audiencia del prime time, frente a su competencia por El Trece, El hotel de los famosos.

En este escenario, la nueva edición del reality se vivió de todo. Llantos, gritos, piropos inesperados y hasta acusaciones entre el jurado tuvieron lugar en la primera fase de las audiciones a ciegas. Este sábado, la host digital de La Voz, Rochi Igarzabal, mostró un resumen en el que reveló el ánimo del jurado.

En sólo cinco programas ya pasó de todo: bloqueos, lágrimas, acusaciones entre los jurados y ¡mucho más! uD83EuDD29 De la mano de @rochi_ig y presentado por @PanteneArg te traemos este #exclusivo con los mejores momentos de la primera semana. ? ¡No te lo pierdas!#Pantene pic.twitter.com/njcqhVrV6Q — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) June 11, 2022

En redes, sigue el minuto a minuto en el reality y este miércoles, le dedicó un mensaje especial a su compañera y ¿rival?, Soledad Pastorutti. Es que la cantante ya ganó dos temporadas y Lali aseguró que está segura que este es "su año" y levantará el premio junto a su team.

"Qué grande sos @sole_pastorutti Admiro tu camino en la música y a vos como persona! Amo hacer #LaVozArgentina y aprender de vos! Te quiero", señaló Lali sobre la Gringa de Santa Fe, con quien comparte carrera desde hace muchos años, ya que actuaron juntas en "Rincón de Luz".

Por otro lado, un inesperado piropo de Mau y Ricky a la Sole, descolocó a todos. Todo ocurrió después de la presentación de Ignacio, un nuevo concursante que se sumó al team de Soledad, y que enamoró a todos con su interpretación de Rodrigo. Tras darle la bienvenida a su equipo, la Sole volvió a su silla y se sorprendió con el piropo de Ricky.

Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, yo me doy cuenta cada vez que lo hace y no lo había dicho hasta ahora. Se han dado cuenta que la Sole cada vez que revolea el poncho, los músculos de su espalda", lanzó el artista descolocando a todos. "¡Dios mío, Sole! ¡Qué espalda tan hermosa tienes!", agregó.

En este nuevo escenario, el programa marcó picos de rating, y algunas noches superó los 19 puntos, demostrando de esta forma que es lo más visto de la televisión argentina.