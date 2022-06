Fugitiva: Ulas Tuna Astepe confesó por qué no usa las redes sociales

sábado, 11 de junio de 2022 00:00

Ulas Tuna Astepe es sin dudas uno de los actores turcos del momento. El galán interpreta a Tahir Kaleli en "Sen Anlat Karadeniz", la novela de las noches de Telefe, cuyo nombre en Argentina es "Fugitiva".

En la historia recibe el nombre de "el tigre del mar" y se caracteriza por tener un perfil fuerte que no le teme a nada, más que a perder a quienes ama: su esposa Nefes y su hijo Yigit. Ese perfil lo lleva también a recibir el nombre de "el loco Kaleli" y conquista los corazones de fans no solo en Argentina sino en distintas partes del mundo.

El actor de enorme sonrisa y casi 1.90 de altura es muy reconocido en su país de origen pero en el mundo llegó a tener fama de la mano de esta ficción que atraviesa como eje central la violencia de género. Gracias a esto, miles de fans lo buscaron en las redes sociales para seguirlo pero advirtieron algo que los sorprendió: sus cuentas tienen poca actividad.

En Instagram la cuenta original es @ulasastepe y cuenta con 1.2 millones de seguidores sin embargo tiene a penas 9 publicaciones. La primera la compartió el 15 de agosto del 2017 mientras que la última la hizo el 21 de julio del 2021. Pese a no tener actividad, sus publicaciones alcanzan un gran alcance. Es así que esa última publicación, que fue del video promocional de su nueva ficción, alcanzó más de 3 millones y medio de reproducciones.

Pero ¿por qué no usa las redes sociales? En un video que hizo en su casa con todos sus colegas de "Fugitiva", el actor contestó esta pregunta.

"Siempre me preguntan por qué no aparezco en las redes, por qué no aparezco en las transmisiones y esas cosas. Y hay una respuesta y es esto", comenzó explicando en aquella oportunidad.

"Deben saber que entre el personaje que interpreto y yo hay una gran diferencia. Es por eso. Y tengo mucho miedo de que eso lo arruine", reconoció el actor y luego agregó: "lo he vivido en todas las ceremonias de los OScar y alfombras rojas. Algunos actores y actrices fueron destrozados y arruinados frente a mis ojos. Eso es porque los actores son de carácter enérgico. Son personas que llevan y toman un poco de todo".

Finalmente el actor destacó que no quiere que el afecto o no que genera sus personajes terminen mezclándose con la vida real y eso desencadene una respuesta en el público que no es deseada.