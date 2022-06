Daniela Cardone contó algo nunca antes revelado: "Es muy difícil, creés que te morís"

sábado, 11 de junio de 2022 00:00

Daniela Cardone hizo una revelación sobre uno de los momentos más difíciles que pasó en su vida, y sorprendió todos cuando abrió su corazón. Tras conmoverse con el llanto de Pampita al recordar a su hija Blana, la panelista de LAM compartió su fuerte historia de vida.

"La pérdida de un hijo es tremendo, yo lo pasé y es mucho tiempo el que te lleva poder entender esa pérdida. Te agarran bajones muy grandes, te retirás absolutamente de todo y creés que te morís. Es tremendo”, comenzó diciendo la panelista de LAM.

“Se llamaba Stefano. Después de Junior, al año, yo perdí un bebé. Es muy fuerte. Lo viví un día. Nació antes de tiempo y… es difícil hablarlo. Un hijo es todo”, agregó con profunda emoción, provocando la sorpresa de sus compañeros que la escuchaban con atención.

“Es muy difícil de integrarte. Me acuerdo que me decían ‘pero vos tenés otros dos hijos’. Pero esa pérdida, verlo y llevarlo en el cajoncito, es muy difícil. Lo hable porque me llevó ella ese recuerdo”, reveló.

A flor de piel, cerró el tema: “Te lleva como un año pasarlo y hay que llegar a hablarlo, quizás no lo podés hablar nunca, pero tenés que seguir adelante porque tenés tus otros hijos, tu familia y tenés que estar fuerte”.