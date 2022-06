Soñar Contigo: un polémico personaje abandona la ficción

viernes, 10 de junio de 2022 00:00

"Erkenci Kus", la ficción turca de las tardes de Telefe, que en Argentina se la conoce como "Soñar Contigo" atraviesa su segundo quiebre fuerte en la historia. Esta vez el hecho generará la salida de uno de los personajes más polémicos de la comedia romántica.

Esta semana en la ficción, Can y Sanem vivieron momentos de unión muy importantes en la pareja tras la llegada de Hüma para generar discordia. La mujer rechaza el noviazgo de su hijo con la joven y buscará la forma de separarlos. Sin embargo ambos se aman y apuestan a sus sentimientos sin escuchar lo que pase alrededor.

En este contexto, Aylin consiguió robar información de la última campaña de la agencia Fikri Harika para dársela a Enzo Fabbri. Eso, que es ilegal, motivará a la reacción de los hermanos Divit. En este contexto, Sanem no soportó seguir mintiéndole a Can, con respecto a la fórmula de su perfume, pero no alcanzó a contarle la verdad. Ésta llegó de la voz de la persona menos esperada.

De esta forma, se producirá el final del polémico personaje Enzo Fabbri quien abandonará la ficción con el capítulo de este viernes. El empresario, que ya tuvo una corta intervención al principio de la ficción y que luego regresó para sumar discordia a la trama, finalmente dirá adiós de la forma más abrupta y sin generar una vuelta atrás.

Será de una forma abrupta como el personaje ya no formará más parte de la trama y con esto, se terminará un ciclo de la comedia romántica que dará luego lugar a nuevas figuras y problemas.

Este personaje estuvo interpretado por el actor turco Mehmet Özgür Özberk quien anunció la noticia de su salida de la historia con una foto que compartió en su cuenta de redes sociales. "Fue mi escena final...", escribió junto a la foto.

¿Cómo era la relación de los actores de Can y Fabbri?

Este personaje era interpretado por el actor turco Mehmet Özgür Özberk quien en la ficción le hizo la guerra a Can Divit, interpretado por Can Yaman. Ambos, en la historia, fueron enemigos y transitaron enfrentamientos constantes y una muy mala relación. Pero ¿cómo fue en la realidad?

Ambos compartieron una muy buena relación en los sets de grabación pero también fuera de estos. Tal es así que compartió en Instagram algunos posteos juntos e incluso algunas transmisiones desde el lugar donde rodaban la ficción.

En un vivo que hizo, en las redes sociales, Özgur Özberk sorprendió a todos con Can Yaman. Allí ambos hablaron en inglés con los fans de todo el mundo y sólo hubo palabras de elogio hacia el protagonista. "Te aman Can y sólo querían verte, así que yo solo dije que si vos querías ibas a venir y respondiste. Eso es bueno", expresó Özgur.

"Yan es un tipo genial", lo definió el actor que por aquel entonces interpretaba a Fabbri. "Él es el que me enseña italiano, así que también se el acento", agregó.

¿Quién es el actor que interpreta a Enzo Fabri?

El actor que se pone en la piel de Enzo Fabri es Mehmet Özgür Özberk. El galán turco nació el 6 de septiembre de 1974 en Estambul y actualmente tiene 48 años de edad.

Comenzó su carrera a los 20 años de edad y su primer trabajo fue en la serie de televisión turca “Bizim ev”, donde interpretó a Murat Demirci. El actor se ha dedicado principalmente a papeles para la pantalla chica, y con el paso de los años ha tenido cada vez más éxito.

Además de ser un actor talentoso también es un muy buen director y guionista. En 2016 dirigió la película de terror Ifrit'in Diyeti: Cinnia.

Özgur Özberk está casado y tiene un hijo, Atlas. Su perfil de Instagram tiene más de 39.000 seguidores y sus fotos son muy populares. La mayoría de las imágenes que comparte son con su hijo o él sólo al aire libre o con compañeros.