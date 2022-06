Las hijas de Marcelo Tinelli, conmovidas por su madre: "no era tu momento"

viernes, 10 de junio de 2022 16:55

Este 10 de junio se cumple un año del trasplante de hígado de Soledad Aquino y Micaela y Candelaria -las hijas que tuvo con Marcelo Tinelli- recordaron los momentos críticos que vivieron como familia.

"Ahora solo puedo pensar en que estas acá, que no era tu momento. La vida me hizo estar lejos el día de tu trasplante, no tengo idea porque, pero nada es casualidad. Me acuerdo del llamado de papá, diciéndome que no había salido todo como esperábamos, que por las dudas me vuelva... no entiendo ni como hice la valija, como me subí a un avión. Lo único que se es que quería estar cerca tuyo", escribió Mica, quien al momento de la cirugía se encontraba en Miami junto a su pareja, el futbolista Lisandro López.

Noticias Relacionadas Por qué Matías Defederico se convirtió en tendencia en redes sociales

"Estuviste casi 8 meses internada ma, y ahí me di cuenta de la mujer que sos, de la fortaleza que tenés, no podía dejar de admirarte en ningún momento. Sacabas fuerza de donde ya ni tenías. ¿Qué puedo decir hoy, un año después? Que creo que el amor sana, el amor todo lo puede. El amor, la familia, los amigos, nos tocaron los mejores médicos del mundo. Ellos y vos lograron este milagro de que hoy estés acá con nosotros", agregó la mayor del clan Tinelli. Y le dejó un emotivo mensaje a su madre: "Que decirte, te amo, te admiro, celebro que hoy estés acá. Nos deben quedar muchas cosas por vivir, estoy segura".

Por su parte, desde Madrid -donde se encuentra de vacaciones junto a Coti-, Candelaria decidió postear una serie de imágenes de la internación de Soledad. "Este día 10 de junio mi madraza entraba a su trasplante, una nueva oportunidad, gracias a un ser lleno de generosidad que donó su órgano que gracias a Dios llegó a mamá", recordó la cantante. Y continuó: "La luchaste ma, no te fue NADA fácil. Realmente renaciste. Sentí tu partida, pero la vida eligió que te quedes acá porque mereces vivir muchos años más de la mejor manera".

"Lo lograste luchando MUCHO. Hasta los médicos quedaban sorprendidos con tu fuerza. La Leona, el Ave Fénix, como quieran decirle. Te amo ma. Gracias por pelearla, sé que lo hiciste en gran parte por mí y por Mica. Nunca bajaste los brazos", concluyó y le agradeció a los amigos y familiares que la acompañaron y a los médicos que atendieron a Aquino.

En tanto, Aquino también recordó la fecha en la que comenzó el proceso con el que mejoró su salud. "Ya un año de mi trasplante. Gracias a mis adoradas hijas, familia, amigos, mis médicos increíbles y el apoyo de la gente. ¡¡Gracias Dios por volver!!", expresó la primera esposa de Marcelo Tinelli.