La Voz Argentina: el inesperado piropo de Mau y Ricky a la Sole, que descolocó a todos

Este jueves, un insólito momento se vivió en La Voz Argentina, cuando, después de la presentación de un participante, Ricky Montaner piropeó a la Sole y su frase descolocó a todos en el jurado.

Todo ocurrió después de la presentación de Ignacio, un nuevo concursante que se sumó al team de Soledad, y que enamoró a todos con su interpretación de Rodrigo. Tras darle la bienvenida a su equipo, la Sole volvió a su silla y se sorprendió con el piropo de Ricky.

"Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, yo me doy cuenta cada vez que lo hace y no lo había dicho hasta ahora. Se han dado cuenta que la Sole cada vez que revolea el poncho, los músculos de su espalda", lanzó el artista descolocando a todos. "¡Dios mío, Sole! ¡Qué espalda tan hermosa tienes!", agregó.

Ante la atenta mirada de la cantante que quedó sin saber qué decir, Lali lanzó: "Me estoy calentando un poco, Ricky". De pronto todo fue risas y bromas entre ellos.

"La próxima vengo con boleadoras y te hago taca taca taca", dijo la Sole, haciendo los movimientos de ese elemento. Posteriormente, le pidieron que mostrara su espalda y ella no dudó en hacerlo, llevándose los elogios de todos.

"Es hermosa", agregaron los hermanos Montaner, antes de que Lali tomara la palabra y bromeara: "Te da un ponchazo y te deja en Burzaco", finalizó el momento.