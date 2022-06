Yanina Latorre contó que perdió tres embarazos: "los largaba durmiendo en la cama"

miércoles, 1 de junio de 2022 00:00

En las últimas horas, la histórica panelista de LAM, Yanina Latorre, reveló duros momentos que pasó en su vida y hasta ahora eran desconocidos. Se trata de su maternidad y la tristeza por haber perdido tres embarazos.

Las revelaciones las hizo al hablar de Rocío Marengo, quien contó a través de sus redes sociales que no pudo concebir tras haber iniciado un tratamiento para quedar embarazada. Ese fue el pie para que Yanina hable su historia y lo que vivió en carne propia.

"Yo estuve 7 años para embarazarme de Lola. Es durísimo", comenzó diciendo la esposa de Diego Latorre. "Arranqué en México, porque Diego jugaba allá. Nunca tuve suerte". "A Diego lo venden un año a Rosario Central. Vengo acá y conozco al doctor Colabianchi. Hice todo un tratamiento con él, me operé, tenía endometriosis. Pase por todos los tratamientos", relató.

En ese marco, agregó: "Pones el cuerpo todos los días, tenes 10 sesiones diarias. Cuando nació Lola, yo tenía callos en las piernas", indicó. Sin embargo, la llegada de su segundo hijo, Dieguito, fue natural y sin ningún tratamiento, hecho que también la hizo vivir momentos de miedo.

"Después de Lola, yo no quería tener más hijos. Yo nunca me cuidé y nunca quedé embarazada", explicó y contó un impactante dato sobre ella: "Vino Dieguito. Cuando me entero que estoy embarazada, no le digo nada a Diego porque dije lo voy a perder. Porque entre Lola y Dieguito, perdí tres más". dijo.

"Yo quedaba embarazada y los largaba durmiendo en la cama. Espantoso", reveló Yanina. "Cuando quedé embarazada de Dieguito dije lo voy a perder. No me ilusioné, no me cuidé y a los cuatro meses digo: 'Yo estoy embarazada y nunca le dije a Diego", finalizó sobre su experiencia.