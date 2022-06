Wanda Nara y Mauro Icardi realizaron un exótico viaje

miércoles, 1 de junio de 2022 17:32

Atrás quedó la crisis que se desencadenó en octubre pasado cuando Wanda Nara descubrió el affaire de Mauro Icardi con la China Suárez. Luego de protagonizar más de un escándalo y de exponer en los medios cuestiones íntimas de su relación, la mediática y el futbolista pudieron aclarar lo ocurrido y seguir apostando a la familia que formaron junto a Valentino, Benedicto y Constantino, los nenes que ella tuvo con Maxi López, y Francesca e Isabella, las hijas que tienen en común.

Y para celebrar sus ocho años de casados, la rubia le pidió a su marido una escapada romántica. "Todos los aniversarios me caen en época de vacaciones y mi regalo preferido ever es un viaje", le contó a sus seguidores de las redes sociales. Tras celebrar el campeonato del Paris Saint-Germain, el club en el que juega el rosarino, se habían dirigido a Roma, Italia, donde asistieron a un casamiento, y desde allí emprendieron un extenso recorrido.

"Roma-Catar; Catar-Kigali", escribió la hermana mayor de Zaira Nara, en referencia a las escalas que hicieron en avión. Mientras que en Kigali, la capital de Ruanda, se subieron a un helicóptero para poder acceder al lujoso hotel en el que se hospedan. El lugar se llama Nyungwe Forest Lodge y está ubicado dentro de un parque nacional, motivo por el que los huéspedes pueden tener contacto con los animales autóctonos.

Así fue como Wanda y Mauro fueron sorprendidos por una jirafa mientras desayunaban. "Si la vida es un viaje , yo quiero viajar con vos...", escribió la mediática junto a una serie de imágenes en la que se puede apreciar como su marido alimenta al animal. Además, compartió un extenso posteo en el que reveló que conocer ese paisaje africano era su sueño.

"Mi felicidad no se las puedo explicar, vivimos una experiencia única. Gracias Ruanda por todo lo que aprendimos. Por esas sonrisas tan hermosas en una ciudad que fue fuertemente golpeada en 1994. Hoy se ve mucho esa energía tan linda, a pesar del dolor del pasado y eso nos enseña que todo se puede superar. Hacía mucho tiempo no veía un país tan organizado y limpio, las calles son increíbles. Y me puse a pensar Lo que puede hacer una población por su propio país... que es lo q se refleja en este", manifestó la empresaria.

Y continuó: "Recorrimos ciudad y alrededores y jamas encontramos un solo papel tirado. Nuestra experiencia en la montaña es inolvidable, después de caminar tanto en altura cruzándonos con todo tipo de obstáculos hasta encontrar una familia de gorilas y simplemente pasar más de una hora observando como viven (algo realmente inexplicable ). Ojalá pueda volver con mis hijos más adelante. Otra cosa increíble es lo que hizo este país por preservar una especie que estaba en peligro y ya no. Ojalá todos puedan algún día conocer este lugar. Mi sueño".