Rocío Marengo reflexionó tras anunciar que todavía no será mamá: "fue una piña"

miércoles, 1 de junio de 2022 14:35

Estaba muy ilusionada. Luego de mucho desearlo, Rocío Marengo se decidió a ser madre soltera a través de un tratamiento de fertilidad. Sin embargo, no obtuvo los resultados esperados en el primer intento y decidió contarlo en sus redes para que sus seguidores, que solían preguntarle sobre el tema, estuvieran al tanto.

"Prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino", comunicó. "Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo que me dieron desde el momento que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi Doc y todo su equipo... Me sentí súper querida, cuidada y contenida. Todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir 1000 veces más", manifestó en referencia a los mensajes que recibió en las últimas semanas.

Y en diálogo con Andrea Taboada, la mediática dio más detalles sobre cómo transita este difícil momento personal. "Fue una piña en la cara porque fue todo tan lindo, lo viví con tanta felicidad, seguridad, orgullo... fue todo lindo, fluía y fluía, pero bueno, son cosas que pasa", señaló. "Está dentro de las re posibilidades que salga así, el tema es que hay que seguir e intentarlo e intentarlo", sumó y explicó que decidió contarlo ella misma porque le hubiera caído mal que se filtrara en los medios sin su consentimiento.

Por último, no especificó cuándo tiene pensado encarar un nuevo tratamiento: "Ahora hay que seguir... mal momento total. Veremos cómo sigo, no tengo ni idea. Ahora hay que esperar un poco más para tomar la decisión". Cabes señalar que la rubia lleva casi una década en pareja con Eduardo Fort, con varias ideas y vueltas, y a principios de abril explicó por qué decidió ser madre soltera.

"Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo", señaló. "Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. Edu es mi novio! Y nos -a mi bebé y a mí- acompañará mientras esté en pareja", diferenció.