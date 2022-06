Fugitiva: qué personaje morirá en el capítulo de este viernes por Telefe

miércoles, 1 de junio de 2022 00:00

La muerte sacudirá este viernes a los seguidores de "Sen Anlat Karadeniz", la novela turca de las noches de Telefe cuyo nombre en Argentina es "Fugitiva". La historia va camino al final de la Segunda Temporada y con esto un personaje abandonará la ficción.

Será en el capítulo que se verá al final de esta semana, en la jornada de "episodio recargado" que se emite en el prime time desde las 21.30 a 00 horas. En esta ocasión, una figura de renombre morirá y su salida generará gran conmoción no sólo en los personajes de la trama sino también en los seguidores de la historia. Pero ¿de quién se trata?

Este miércoles se empezará a emitir por la pantalla de Telefe el capítulo original número 44 que es el señalado por los seguidores como "el clave" de la serie. Éste comenzará con la lectura de una carta que llegará a manos de Nefes escrita por Fikret y dedicada a ella. Allí él le dirá: "solo Dios sabe donde estaré esta noche, si en la soledad de mi casa o ante Dios rindiéndole cuentas".

Paralelamente, en ese momento, Tahir estará cara a cara a solas con su madre y con Fikret quienes le revelarán la verdad de su pasado y quiénes eran sus verdaderos padres. Por su parte, Vedat irá a la policía para hacer una exposición, dejando más complicado a Fikret.

A partir de este momento una serie de situaciones se desencadenarán en los capítulos que se vean entre este miércoles y jueves hasta que el viernes se produzca el fatal desenlace. Antes de que se produzca este hecho, Tahir y Fikret tendrán una charla a solas frente a una fogata.

En esa ocasión el "loco" le preguntará si él realmente escribió la carta y cómo se siente tras este acto. "¿Tu conciencia está limpia?", le preguntará el joven Kaleli, a lo que Fikret confesará: "no, estoy tratando de limpiar los pecados de mi hijo. Te di tu libertad y tu no me mataste".

Pero la paz se perturbará horas después y se producirá un hecho donde las armas serán protagonistas. El nombre del personaje que morirá no trascendió para evitar spoilear pero se supo que será un hombre en una situación que generará más adelante una sed de venganza.