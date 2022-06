China Suárez explotó contra L-Gante: “Cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba”

miércoles, 1 de junio de 2022 13:25

Elian Valenzuela regresó a Argentina de sus vacaciones por Europa y ya se vio involucrado en un escándalo. El cantante de cumbia fue interceptado por un móvil de Socios del Espectáculo en el aeropuerto de Ezeiza, donde le consultaron por la carrera de la China Suárez. “¡La China Suárez! ¿Qué? ¿Está cantando?”, contestó.

La respuesta de L-Gante no le gustó para nada a la artista, quien no dudó en salir a responder por Twitter. “Querido “lgante” cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba”, escribió la ex Casi Ángeles.

Ademas, agregó junto a un gif irónico de un niño tirando un beso: “Creo que hablaste al pedo, igual re bailo tus temas. Saludos cordiales”.

Al cantante de “Perrito Malvado” también le preguntaron su opinión sobre la nueva relación entre Rusherking y la China. “¡Qué locura!, lo re engancharon”, dijo el músico y opinó: “hay que hacerla bien, pero portarse mal”.

Tras meses de escándalo y silencio, la China Suárez decidió volver a Twitter y no callarse nada. En las últimas semanas compartió posteos referidos al acoso permanente que recibe en los medios y redes sociales sobre su vida sentimental y su maternidad. Además, reposteó un hilo de una fan que criticaba a LAM, el programa de Ángel de Brito.

Luego del tenso cruce con L-Gante, los dos artistas habrían coincidido en el evento del lanzamiento del primer álbum de Emilia Mernes. Fue la instagramer Juariu quien se dio cuenta de que las historias que subieron ambos cantantes eran en el mismo lugar.